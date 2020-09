Reapertura de clubes nudistas bajo estrictas medidas de seguridad

Con las puertas cerradas. Dentro, la sensualidad y la diversión aún permanecen en pausa. Así encontramos esta noche varios clubes de strippers, a pesar de que el alcalde del condado Miami Dade ya le dio luz verde a la reapertura de estos sitios.

Un permiso que no aplica para todos: solamente para aquellos donde se venda comida y bajo medidas de seguridad que incluyen el uso de mascarillas y los bailes a diez pies de distancia de las mesas.

En el club aún no tienen fecha de reapertura, pero piensan diseñar un espectáculo con más tiempo de duración. De manera que la nueva realidad por la pandemia no le quite atractivo a estos sitios. La distancia social, será una prioridad.

Jeremiah, un bailarín exótico dice que entiende la frustración. Durante el último mes, para poder trabajar, ha viajado a Texas donde los clubes exóticos ya están abiertos. Asegura que lograron funcionar bien y que la experiencia podría ser similar en Miami.

Mientras tanto, aumenta la frustración de los dueños de bares y discotecas, quienes llevan meses esperando por la misma posibilidad de reapertura que ya tienen los clubes exóticos.

El dueno del club nocturno "el patio" en Wynwood nos mostró una copia de un documento que le envió al alcalde del condado, para mostrarle como ellos tambien podrían funcionar similar a un restaurante. Segun nos dijo, aun espera por una respuesta.