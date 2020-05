Reapertura comercial en Coral Gables

Con mucho entusiasmo Ismael Osorio abrió hoy su negocio de venta y alquiler de trajes de alta costura en Miracle Miles, y dice que “después de estar tanto tiempo cerrado es muy favorable”.

Al igual que él, cientos de establecimientos en Coral Gables comenzaron hoy la primera fase de reapertura económica, después de dos Meses cerrados por la pandemia del Covid-19.

“Muy difícil porque no hubo temporada para nosotros, ni graduaciones, ni boda, ningún evento formal grande”, asegura. “Todos mis ingresos están ausentes no me pagan porque estaba cerrado y ni pueden abrir”.

Jackson Rip Holmes dice que su familia ha tenido negocios en la ciudad desde 1930 y nunca habían pasado por una crisis como esta.

En esta primera fase deben cumplirse varias normas, como el uso de mascarillas y mantener el distanciamiento social para evitar el contagio.

Trabajadores de los restaurantes en Miracle Miles, empezaron hoy a prepararse para abrir sus puertas este miércoles, porque de acuerdo a las reglas hoy sólo estarán abiertos negocios como tiendas de ropa, accesorios y joyerías.