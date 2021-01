Entra en vigencia orden de emergencia por vacunación en Miami-Dade

Organizado por el congresista estatal James Bush, la ciudad de Opa-Locka y el templo Misionario de la Iglesia Bautista, más de 60 residentes del área, vinieron este sábado al Centro Comunitario Helen Miller, de Opa-Locka para recibir la vacuna contra el COVID-19 tras hacer una cita por teléfono.

Limberto de la Rosa se vacunó contra el COVID-19 cuenta que hizo "una cita para las 10 y 45. Y vine y enseguida me inyectaron y todo ha sido maravilloso. Todo muy bien".

Pero a pesar de hacer la cita por teléfono, algunos no pudieron vacunarse como María Arreola quien no pudo obtener su dosis. "Fracasé porque no estaba en la lista. No me pusieron entonces voy a volver hacer la cita volveremos otra vez para que nos llamen".

Florida sigue enfrentándose a un número limitado de vacunas, algo que confirmó la Vice Gobernadora de Florida, Jeanette Nuñez. “Lamentablemente no nos dió un aumento el gobierno federal y vamos a tener que seguir con lo que nos dieron la semana anterior”, dice en referencia a la cantidad de vacunas.

Por su parte el gobernador Ron DeSantis dice que “si obtuviéramos más de 266 mil dosis, podríamos vacunar a mucho más personas rápidamente". En medio de la escasez, la logística de la vacunación ha sido un reto en el estado.

La doctora Dadilia Garcés, epidemióloga y profesora del Miami dade College precisa que "ha habido fallas bastante grandes. No se ha contabilizado realmente el número que se necesitaba para vacunar a mayores de 65 años".

Y por eso hoy, en Miami-Dade entra en vigor una orden de emergencia de la alcaldesa, Daniella Levine Cava, la cual dispone que los sistemas hospitalarios y los gobiernos locales deberán publicar actualizaciones con el número total de vacunas disponibles desde el día anterior, los sitios donde se aplican y el número de dosis que deben descartarse al final del día.

"Es muy importante que tenemos un punto central para concentrar la información y comunicar con la población", asevera la alcaldesa.