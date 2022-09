Reacciones demócratas en Florida al traslado de inmigrantes venezolanos a Martha´s Vineyard

El gobernador Ron DeSantis afirma que la Florida no es un estado santuario Y además, que no es justo que solamente algunos estados estén enfrentando la carga de la crisis migratoria, por lo tanto ha decidido usar parte del presupuesto de la Florida para transportar a inmigrantes que cruzaron la frontera a otras partes de la nación. Mientras algunos aplauden su decisión, otros no están de acuerdo y hay quienes afirman que está violando la ley.

El gobernador tomó la decisión con este grupo de inmigrantes que había llegado a Texas, pero la legislatura, mayormente republicana, había aprobado el programa específicamente para transportar a inmigrantes indocumentados de la Florida a otros estados. Abogados de inmigración afirman que este grupo goza de estatus.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

El gobernador explicó qué hay personas en Texas trabajando para el programa de traslado de inmigrantes

“Estamos identificando quién tiene más probabilidad de querer venir a la Florida y para evitar ese costo a la comunidad le damos la opción de ir a otro lugar”.

Algunos alegan que les hicieron promesas falsas de techo permanente y trabajo en Massachussets, pero más allá de eso, hoy en conferencia de prensa virtual legisladores demócratas de la Florida afirman que el programa viola lo establecido en el presupuesto estatal.

Fentrice Driskell, Representante Estatal demócrata de Tampa, dice:

“Éstos inmigrantes están en busca de asilo, como refugiados de países donde sufren de represión política”

Hoy estos Representantes demócratas le enviaron esta carta al liderazgo republicano de la cámara, pidiendo una explicación detallada sobre los dos vuelos chárter que transportaron a los inmigrantes con escala en la Florida, por un costo de $615,000.

Señalan que el presupuesto de la Florida permite 12 millones de dólares para "Implementar un programa para facilitar el transporte de extranjeros ilegales desde este Estado conforme a las leyes Federales."

Y que estos inmigrantes no son ilegales, porque iniciaron una tramitación de solicitud de asilo.

Willie Allen, Abogado de inmigración, dice:

“Los que son entrevistados y califican para un asilo futuro son detenidos, entrevistados y después puestos en libertad con documentos del gobierno americano. Ya no son indocumentados. Tienen una 220-A. Un parole o en algunos casos una fianza que pagaron para salir en libertad y pelear su caso de asilo adentro de los Estados Unidos”.

El grupo de inmigrantes venezolanos ahora se encuentra en una base militar en Cape Cod donde el gobierno de Massachusetts dice que hay más espacio para alojarlos a largo plazo y brindarles mayores servicios. Según activistas que los ayudan, algunos tienen familiares y amistades en la Florida y podrían terminar viajando al estado, donde el gobernador ha asegurado que no hay espacio para ellos.