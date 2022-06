Reacciones ante suspensión de impuestos al combustible

"Tengo esperanzas que estás medidas bajen los precios lo que antes se llenaba con 20 ahora con 50 dólares", advierte Nestor García, quien a diario enfrenta los altos costos del combustible.

Las mismas esperanzas son las que tiene un mecánico de Hialeah que va de casa en casa arreglando carros y necesita llenar su tanque de gasolina para trabajar. “Yo llenaba con esto ahora con esto", dice mientras muestra las cifras elevadas.

Hoy el presidente Biden le pidió al Congreso que suspendan los impuestos federales de 18.04 centavos por galón sobre el combustible y 24.4 centavos sobre el diésel.

Su segunda acción fue pedirle a los estados que suspenden los impuestos como dijo ya han hecho Connecticut y Nueva York. Y su tercera medida refinar más gas y petróleo.

Julián Cárdenas, profesor de leyes y experto en petróleo, asegura que “en este país donde los controles de petróleo no son una realidad … debemos prepararnos para precios altos porque no sólo dependen de intervención del gobierno. No es una causa directamente relacionada al gobierno, y es una de las paradas de la economía global más graves.