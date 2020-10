Reacciones al regreso del toque de queda en Miami-Dade

Parece la historia de nunca acabar. Que sí. Que no. Tanto los dueños de negocios nocturnos, como residentes de Miami Dade no saben a qué atenerse, pero desde esta noche deberán respetar el toque de queda si no quieren recibir una multa.

“Nosotros estamos preocupados que viene otra ola, y todos los expertos lo están diciendo”, alcalde Carlos Giménez.

Pero este argumento no satisface a los dueños de establecimientos nocturnos de la ciudad, que dicen estar decepcionados por la reinstalación del toque de queda.

Mediante una declaración por escrito, el alcalde Giménez dijo que tras haber apelado el fallo de la jueza Beatrice Butchko, ahora había que esperar la decisión de la corte de apelaciones sobre este caso.

“No hay cosa más importante que restaurar nuestra economía. Pero tenemos que hacerlo de una manera para proteger a nuestras personas de la tercera edad, a los que tienen condiciones médicas en alto riesgo si ellos tienen el Covid”, dijo Giménez.

Una vez más, miami tomó distancia del condado. Hoy el alcalde Francis Suárez confirmó que la ciudad no cumplirá con el toque de queda en su jurisdicción y dijo comprender la frustración de los comerciantes.

“Esto ha sido una situación frustrante. Yo no soy fanático del toque de queda. Yo respeto las reglas implementadas por el Condado pero nosotros tenemos una obligación y cierto sentido a implementarlo”, dijo Suárez.

“La decisión nos decepciona, en especial a los empleados y contratistas de Tootsie’s que perderán sus ingresos”. Así comienza un comunicado de la compañía que presentó la demanda original; en el que también dicen respetar la suspensión temporal del toque de queda y confían que prevalecerá el fallo judicial que lo había cancelado, porque entraba en conflicto con las órdenes de emergencia del gobernador.

El alcalde Giménez dijo que en las próximas horas hablará con expertos médicos de la casa blanca y de salud pública del condado para tener sus opiniones; y aún no trascendió que podría suceder después de esas consultas. Pero por ahora hay que atenerse al toque de queda en Miami-Dade.