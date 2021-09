Reacciones a medidas de Biden para vacunación obligatoria

Intentando frenar la propagación de la variante Delta y mitigar los efectos de la pandemia, el presidente Joe Biden comunicó un grupo de medidas para lograr su objetivo y las opiniones están divididas por una razón.

“Desgraciadamente no todo el mundo cree en la vacuna. Yo soy vacunada, pero mi hija no, porque mi hija no se quiere vacunar”, dice una residente del sur de Florida.

Biden pedirá al Departamento de Trabajo que cree una regulación para que negocios con más de 100 empleados hagan que sus trabajadores se vacunen o se sometan a pruebas frecuentes.

Secundino García, un residente de Florida dice: “El presidente a mí no me gusta. Yo soy republicano. Yo soy una gente de Donald Trump. Pero yo creo que está bien”.

El plan incluye dos órdenes ejecutivas para que todo empleado federal y contratista del gobierno se vacune o enfrente consecuencias, incluyendo el despido, a menos que califique para una excepción por salud o religión.

Para hay quienes creen que la medida de pérdida de empleo es extrema. “No creo. Creo que estamos en un país de libertad. Y entonces no creo que deberían obligarnos”, dice Lilian Martínez.

Olga Chonwahi, otro residente del sur de Florida, alega que solo las personas que tienen "un capital metido en el banco van a poder dar ese lujo. Pero, el que no, va a tener que elegir el vacunarse”.

El mandatario también implementará que las escuelas hagan pruebas del virus a estudiantes y a maestros no vacunados.

Para algunos como Secundino García eso es "muy bueno, porque los niños se están infectando y se puede morir. Son muy jovencitos".

Biden dijo que exigirá que los 17 millones de trabajadores de la salud en centros que reciben fondos de Medicare y Medicaid estén totalmente vacunados, medida que genera controversia.

Ricardo Chonwahi, residente en el sur de Florida considera que “las vacunas son una buena idea porque la gente de verdad se está muriendo por no inyectarse”.