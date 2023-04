Reaccionan jefes de policías a ley de porte de armas sin permiso

Cuando entre en vigor la ley que permite portar armas sin permiso, los departamentos de la policía de la Florida van a enfrentar retos diferentes, especialmente en el sur de la Florida donde hay más y más población.

El cambio entra en vigor el primero de julio, pero la policía ya se prepara. Y esperan que los residentes de la ciudad y el condado también.

Con esta firma del gobernador, portar armas sin permiso es la ley en la Florida. El director de la policía de Miami-Dade reconoce su preocupación.

Alfredo Ramírez, director de la Policía de Miami-Dade, dice: “va a ser más duro para nuestros oficiales y yo estoy preocupado, pero yo sé que vamos a manejar esto y vamos a estar bien”.

Mientras que el jefe de la policía de Miami apunta a preocupaciones específicas.

Manny Morales, jefe de la Policía de Miami asegura que “la causa número uno de dónde vienen las armas ilegales en las manos de los criminales es cuando se las roban de los autos de las personas que portan las armas legalmente”.

Señala que aun con la nueva ley hay ciertos lugares donde no se permite entrar con un arma oculta

Manny Morales, jefe de la Policía de Miami, dice: “Sea una escuela, un banco o un edificio del gobierno ellos van a tratar de asegurar las armas en sus autos”.

Por eso la policía pide que guarde el arma en una caja se seguridad fuera de la vista.

Además, señalan que la nueva ley requiere que el que porte de un arma tenga una forma de identificación legal, sea mayor de 18 años y no tenga récord criminal, lo que ha cambiado es no tener el permiso adicional que otorga el departamento de agricultura e incluye una sesión de entrenamiento. La jefatura de la policía señala que el entrenamiento es la responsabilidad de todos.

Alfredo Ramírez, director de la Policía de Miami-Dade, dice: “Nosotros no somos políticos, pero estamos aquí para en cumplir la ley, vamos a hacer entrenamiento y vamos a comunicarnos con la comunidad para que sepan que tener un arma es una responsabilidad”.

“Lo razonable es coger alguna clase de entrenamiento, estar cómodo, saber lo que estás haciendo familiarizarte con el arma y con el equipo que estas usando. No quieres estar en una situación, Dios no quiera donde tienes que usar un arma y no sabes lo que estás haciendo, y así es como pasan muchas de las tragedias que nosotros observamos”, dijo Morales.

El proyecto de ley entre otras medidas requiere que todos los departamentos de la policía de la Florida actualicen su entrenamiento para responder a un tirador activo. Esto lo tienen que completar.