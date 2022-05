Reaccionan en Miami ante los juicios a los manifestantes del 11J en Cuba

“Libertad para José Daniel Ferrer García … ¡Libertad!” fue el reclamo que muchos hicieron en favor de los presos políticos en Cuba. En marcha salieron desde la Ermita de la Caridad, en sus manos muchos portaban la imagen de Luis Manuel Otero Alcántara.

Para el activista, David Alejandro Martínez, en Cuba hoy muchos “están siendo juzgados por un circo totalmente ilegal, ilícito e inmoral … amañado por la dictadura”.

En el mismo tribunal donde Alcántara escuchará su sentencia, comparece su amigo y también miembro del Movimiento San Isidro, el rapero Maykel Osorbo.

Esteban Rodríguez, expreso político cubano, alega: “Para Luis Manuel y para Maikel y para todos los presos políticos que hay en Cuba, saber que aquí hay un exilio que no los va a dejar solo, es suficiente”.

Uno de los organizadores de la marcha fue el también rapero Eliecer Márquez, ‘El Funky”, él y Osorbo interpretaron desde Cuba el tema Patria y Vida.

Ellos han entregado su cuerpo, su arma, su vida; todo por el cambio en Cuba”, remarca Eliecer Márquez, ‘El Funky”.

Apoyos similares a este aquí en el exilio, quisieron realizarse desde Cuba, pero el régimen lo impidió.

Las inmediaciones del tribunal de Marianao estuvieron custodiadas por la policía, por lo que amigos y periodistas independientes no pudieron acercarse.

“Los que no están aquí es porque no han podido salir … y porque estar acá es que te monten en una patrulla y te lleven a una estación”, comentó Maritza Herrera, amiga de Luis Manuel y Maykel.

Algunos diplomáticos europeos tampoco pudieron presenciar el juicio…

“Hicimos el pedido oficial a nombre de la Unión Europea pero aún no hemos visto una respuesta”, dijo un diplomático alemán.

A una activista, invitada por la defensa de Alcántara para testificar a su favor, le advirtieron que “ni siquiera saliendo de mi casa tampoco me van a dejar llegar… había un operativo alrededor del tribunal que no me iba a dejar pasar”, confesó Africa, quien es miembro del Movimiento San Isidro.

“La injusticia impera en este país”, dijo sobre el proceso legal Andy García, un manifestante del 11 julio que fue liberado la semana pasada, después de este video, fue arrestado nuevamente, según confirmó su familia.

Lo montaron en una patrulla descalzo, no se sabe nada, no dan explicaciones de nada, solo se lo llevaron.

“Por eso la presión debe venir desde adentro y desde afuera, pública, política y diplomática”, aseveró Rosa María Paya de Cuba Decide.

Otero Alcantara podría enfrentar siete años de cárcel y Maykel Castillo, unos diez.

“No sabemos que va a pasar. Pero tenemos que estar conscientes de que esto es un show de la dictadura que solo quiere salir de esa gente que logra pensar dentro de Cuba”, refirió Claudia Genlui, activista del Movimiento San Isidro.