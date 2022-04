Reacciona gerencia de edificio que desalojará a anciana cubana

Los dueños del edificio enviaron una declaración por medio de sus abogados y dicen que están desalojando a María por falta de pago, mientras la anciana dice que el único mes que dejo de pagar fue diciembre.

“Yo pensé que iba a la corte por problema de moho que tenía, no por falta de pago llevo 25 años pagando siempre”.

Esa dice fue la confusión de esta anciana que para su sorpresa recibió una orden notificándole que debía desalojar su apartamento no por el moho del que se había quejado, si no por no haber pagado el mes de diciembre del año pasado.

“Tengo testigo que me mandó a decir que podía vivir el fondo. Ahora me dicen que debo diciembre, a mí la manager me dijo que no lo pagara, no entiendo”.

Sin embargo, los abogados que representan a la gerencia del edificio nos mandaron los acuerdo a los que llegaron con la anciana en corte.-

“Este bufete de abogados representa el caso 7050 Flagler LIC propietario/inquilino.

Los hechos del caso son los siguientes:

1. Que el día de 15 de marzo de 2022, se llegó a un acuerdo entre las partes en un tribunal de mediación

2. Que el juez aprobó dicha estipulación como un acuerdo vinculante entre las partes en conformidad con los términos acordados

3. Que, conforme a lo acordado, antes de las 6 p.m. del 16 de marzo de 2022 María González debía pagar una cuota de $995.00 en la oficina administrativa de la propiedad

4. Que María González no realizó el pago acordado entre las dos partes y 7050 Flagler LLC presentó una moción por incumplimiento el 18 de marzo de 2022

5. Que el 25 de marzo de 2022 la Corte emitió una orden final por incumplimiento de lo acordado

Sobre estos acuerdos firmados, María afirma que no sabía lo que estaba firmando.

“Quiere que le diga algo la verdad, no entendí nada, no tuve firmar la carta hay momento que no entiendo nada. No entiendo nada, se me olvidan las cosas, se lo juro por mis hijos en Cuba, no entiendo no sé nada”.

Y aunque asegura que intentó pagar el único mes que según ella ha debido en sus 25 años de renta, le dijeron que ya era muy tarde.

“Yo fui ayer a pagar el mes de diciembre me lo recibió y ahora me dijo que no lo aceptaba, no entiendo nada. Estoy vieja, sola no tengo familiar pobrecitos los viejos que tengan qué pasar lo que estoy pasando”.

Ahora María espera con incertidumbre la orden de desalojo.

“Creo mucho en Dios y esperar a que el sheriff me toque la puerta y todo esto que he hecho limpiando casas en 25 años y oficinas”.

Ahora anciana cubana dice que está consciente que en cualquier momento debe salir de aquí por lo que sigue buscando otro lugar donde mudarse.