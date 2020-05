Reabren South Pointe Park en Miami Beach

La ciudad de Miami Beach reabrió este lunes el parque South Pointe, después de haberlo cerrado el 4 de mayo porque los visitantes incumplieron las reglas establecidas para frenar la propagación del coronavirus.

Esto se produce mientras un grupo de personas en Miami Beach exigía este domingo la reapertura de negocios, playas y escuelas en el sur de Florida.

No obstante, Miami-Dade tiene 14,007 casos y Broward 5,858. Los dos condados son los que tienen el mayor número de personas infectadas en el estado, donde ya han muerto 1,721 personas por el COVID-19.

Miami Beach contabilizó al menos 7,329 advertencias verbales de sus guardianes en los parques luego de su reapertura el 1 de mayo, la mayoría de ellas en South Pointe Park, que había sido cerrado el 4 de mayo.

Las reglas que rigen desde el pasado viernes que se dio la reapertura de algunos parques, campos de golf y marinas en el sur de Florida, incluyen mantener la distancia social de al menos 6 pies (1,80 metros), no formar grupos de más de 10 personas, seguir las rutas para peatones que se han demarcado, no realizar actividades deportivas en grupos (baloncesto, fútbol, entre otros juegos de conjunto), y no permanecer en el parque más de dos horas.

El uso de mascarillas se sugiere pero dejó de ser obligatorio en parques, mientras se mantenga el distanciamiento social.