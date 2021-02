Rastreo de contactos revela qué trabajadores podrían estar más expuestos a COVID-19

Para tratar de frenar la transmisión del coronavirus, el Departamento de Salud de la Florida ha estado rastreando los contactos de quienes contraen el virus, pero un análisis de esos datos que obtuvo nuestro equipo investigativo muestra que muchas personas sencillamente no saben cómo se contagiaron. El análisis también revela las industrias donde el contagio podría ser más probable.

Como camarero del restaurante La Bodeguita, en Hialeah, Hector Peralta toma las medidas de precaución necesarias para tratar de protegerse del coronavirus, pero el riesgo siempre existe. “Aquí vienen cantidad de personas, por ejemplo, en un día fácilmente pueden circular 200, 300 personas en el restaurant y, ¿cuál es la probabilidad de que alguno contenga el virus?. Es muy alta”, dice Peralta.

Tanto ahí, como en El Patio, en Wynwood, opinan que al momento de designar el próximo grupo de prioridad para la vacuna contra el COVID-19, las autoridades de salud de la Florida deberían considerar a la industria de la hospitalidad que es un importante motor económico del estado. “Pienso que los camareros y los bartenders estamos muy expuestos con muchísimas personas, y yo creo que es sumamente importante que nos pongan la vacuna”, dice Cornelia de Nicolo, camarera de El Patio.

El informe también muestra que menos del 3 porciento de los que se han contagiado con Covid-19 en Miami Dade han contestado las preguntas de los rastreadores de contactos del Departamento de Salud. “Tuve el COVID-19 y nunca me llamaron , ni me ratrearon, no sé, la verdad, si funciona o no, yo creo que lo que sí funcionaría es la vacuna”, dice de Nicolo.

Tal vez lo más revelador del informe es que de las más de 10,000 personas que contestaron las preguntas, 44,4% dijeron que un familiar les contagió el COVID-19, mientras que 36,3% dijo no saber cómo se contagiaron.

La doctora Marty dice que eso se debe a que es fácil identificar a la primera persona de una familia que lo contrajo. “Porque la persona de la familia puede ser que tenga, 3, 4 , 5 miembros de la familia, esas otras personas ya automáticamente saben que lo cogieron de esa persona”, dice Marty.

Pero determinar dónde contrajo esa persona el Covid-19 es más difícil cuando hay tanta interacción comunitaria explica la doctora.

Según el informe, 10% de los que respondieron que se enfermaron en el trabajo trabajan en la industria de la protección, algo que también indicaría que se debe considerar a los policías para el próximo grupo.

La doctora Marty dice que también se debe considerar a los maestros. La idea, dice, es romper la cadena de transmisión atacando a grupos que tienen contacto con muchas personas a diario.

Según un informe, que obtuvo nuestro equipo investigativo, de las más de 1600 personas contagiadas con COVID-19 en Miami Dade que dijeron que se contagiaron en el trabajo, entre el 6 de julio y el 16 de diciembre pasado, 22,5 porciento trabaja en la industria médica, que ya ha recibido la vacuna.

Le siguen personas asociadas a la industria de servicios, como las ventas, preparación y servicio de alimentos, cuidado y servicios personales, y producción.

La doctora Aileen Marty, especialista en enfermedades infecciosas de FIU, dice que este informe es importante porque ayuda al estado a decidir cuál es el siguiente grupo de prioridad. “Si uno agrega todos los diferentes tipos de turismo que existen, uno se da cuenta de que las personas en contacto con otras, de otros países, de otros lugares, que están confrontando personas todos los días, están en alto riesgo”, asegura.