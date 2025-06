Rapero cubano niega cargos de acoso y dice que las acusaciones de su exnovia son falsas

El rapero cubano Michael Marichal, conocido en la comunidad del exilio por sus letras críticas contra el régimen de La Habana, enfrenta cargos de acoso agravado y acoso cibernético en el condado Miami-Dade.

En entrevista exclusiva con Telemundo 51, el artista negó haber cometido delito alguno y calificó las acusaciones como parte de una “trama” que busca dañar su imagen.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

Según el reporte de arresto, Marichal, de 49 años, habría enviado docenas de mensajes de texto y correos electrónicos a una expareja, incluyendo publicaciones en redes sociales donde afirmaba que la mujer lo contagió con una enfermedad venérea.

La presunta víctima también denunció que el artista intentó comunicarse con sus hijos y compañeros de trabajo.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

“Estoy frustrado porque están atacando mi reputación desde diferentes flancos, pero tranquilo porque confío en la ley”, declaró Marichal, quien actualmente porta un grillete electrónico y tiene una orden judicial de mantenerse alejado de la presunta víctima.

El informe policial señala que la mujer se sintió intimidada y presentó la denuncia el pasado 5 de junio “porque le tiene miedo y no sabe de lo que es capaz [Marichal] debido a su comportamiento”.

El artista, sin embargo, asegura que nunca amenazó ni hostigó a su expareja. El rapero cubano dice que los mensajes que envió eran para reclamar objetos personales como medicamentos para sus perros, abordar temas del plan telefónico que compartían y discutir lo que considera fue una infidelidad.

“Le mandé un screenshot de un artículo médico porque ella me decía que lo que tenía era por unos químicos que usaba en competencias. Solo quería entender qué pasó”, sostuvo.

Uno de los puntos que más ha generado polémica es el envío de una caja de condones, lo cual también fue mencionado en el reporte.

Marichal admite haberlo hecho, pero argumenta que no fue una amenaza. “Fue casi un favor. Le mandé un mensaje diciendo que era para que no enfermara a nadie más. No veo cómo eso pueda ser acoso.”

Durante la entrevista, el artista también describió momentos conflictivos en la relación, incluyendo un presunto incidente donde la mujer —según él— brincó la cerca de una propiedad privada y se lesionó. Asegura tener fotos, mensajes y testigos que probarían un patrón de conductas cuestionables por parte de ella, y plantea que si las acciones fueran al revés, “yo estaría preso hace rato”.

A pesar del proceso legal que enfrenta, Marichal afirma que ha recibido el respaldo de muchos seguidores, tanto por su música como por sus declaraciones públicas.

“Me han atacado en redes, pero también he recibido apoyo. Solo pido que me dejen contar mi versión. La verdad tiene que salir a la luz.”

Marichal apareció recientemente en corte, donde se le impusieron restricciones de movilidad y contacto. Mientras tanto, el caso sigue bajo investigación por parte de las autoridades del condado.

Contactamos a la presunta víctima para que ofrezca su versión de la historia. Estamos a la espera de respuesta.