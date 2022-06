Rabino demanda a Florida por ley del aborto: “no hay vida hasta el primer aliento”, dice

Un rabino de Boynton Beach, que es parte de una línea reformista del judaísmo y al cual entrevistamos, aseguró que, según el judaísmo, la vida como tal, empieza con el primer aliento del bebé y no en el momento de la concepción.

El rabino Bary Silver dice:

“Ellos quieren hacer que la religión de los cristianos fundamentales, no todos los cristianos, solamente ellos, esto no puede ser la religión para todo el mundo , entonces ellos no pueden establecer el momento que comienza la vida según sus religiones”.

Bary Silver, de la congregación L’Dor Va Dor ubicada en Boynton Beach, que se describe como una rama “inclusiva, universal y racional del judaísmo”, ha tomado acciones legales contra el estado de la Florida y el gobernador a consecuencia de las medidas más restrictivas para abortar en nuestro estado, que entrarán en vigor el primero de julio.

Según Silver, para el cristianismo la vida comienza con la concepción, y esto, afirma, contradice los preceptos judaicos.

“Para los judíos tradicionales, según la biblia, según el Talmud, según Maimónides, la vida de los seres humanos comienza con el primer aliento, entonces comienza al nacimiento”.

Por esta razón su demanda se basa en la primera enmienda de la constitución

“Que dice que el gobierno no puede negar la religión de cualquier persona y el gobierno no puede establecer una religión como la religión para todo el mundo”

Otra diferencia a la que se refiere el Rabino es que en el Judaísmo salvar a la madre es la máxima prioridad

“En cristianismo fundamental si hay que escoger entre el feto y la mujer, el feto gana cada vez, El feto tiene más prioridad que la mujer en el judaísmo es completamente lo opuesto siempre la mujer tiene prioridad hay que salvarla a ella”.

El Rabino Silver ha hecho disponible el escrito de la demanda para que toda aquella persona que así lo desee pueda usarla y adaptarla a su situación y también demandar al estado y así proteger su derecho al aborto. La información la puede encontrar en AQUÍ.