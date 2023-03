Quiénes son los pilotos cubanos que llegaron a Florida en un equipo de aviación ultra ligero

David López Alfonso e Ismael Hernández Chirino fueron los dos jóvenes cubanos que este sábado en la mañana salieron de Cuba a bordo de un equipo de aviación ultra ligero que prestaba servicios en el sector del turismo y tras un vuelo de poco más de dos horas llegaron a un aeropuerto de los Cayos de Florida.

Desde Cuba la familia de estos cubanos asegura estar en shock y extremadamente preocupada tras conocer la noticia de la salida de estos hombres.

Laura Hernández Chirino, hermana de Ismael, cuenta "que ellos hacían vuelos comerciales para el turismo y con algunos cubanos que podían pagarlo". Sabe que ellos se encontraban "en una casa en Tarará que era del club de aviación, esperando por el servicio para poder hacer los vuelos comerciales de nuevo".

La familia de Hernández asegura que desconocían sus planes pero piden que no devuelvan a los jóvenes a Cuba, pues han sido considerados como "pilotos desertores" por las autoridades de Cuba, quienes se han referido al hecho como un robo y una violación del espacio aéreo cubano.

"Si a ellos los regresan el problema que se van a buscar no tiene palabra, no se compara con nada. El problema que se van a buscar va a ser gigantesco, no van a poder ser nadie mas nunca en su vida", alerta preocupada Laura Hernández Chirino, la hermana de Ismael, quien cuenta que sus padres no están en condiciones de hablar de lo sucedido.

En el Aeropuerto Internacional de Cayo Hueso ambos fueron detenidos tras llegar en un ala delta con motor. Según confirmaron fuentes policiales los dos fueron entregados a la Patrulla Fronteriza.

Los cubanos que no sufrieron problemas durante el vuelo, llegaron sobre las 10:30am a EEUU, luego de salir sobre las 8:05am del reparto residencial de Tarará en la costa norte cubana.

El equipo de la aviación tenía matrícula CU1619 y se utilizaba en la modalidad de deportes aéreos en el polo turístico de las playas del Este, en La Habana.

ANTECEDENTES

En octubre de 2002 un piloto cubano a los mandos de una antigua avioneta monomotor Antonov, de fabricación rusa, aterrizó en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier, ubicado en medio del inmenso humedal de los Everglades.

La aeronave que salió desde Sancti Spiritus, en Cuba, era piloteada por Rubén Martinez, de 29 años, quien trabajaba para la Empresa Cubana de Servicios Aéreos (ENSA).

MIGRACIÓN CUBANA

En el año fiscal de 2022 -que va desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2022-, un total de 6,182 migrantes cubanos fueron interceptados en aguas del Estrecho de la Florida, una cifra muy por encima de los 838 detenidos el anterior periodo fiscal.

En lo que va del año fiscal en curso, iniciado el 1 de octubre de 2022, se han interceptado a 5,862 cubanos, una cifra alta teniendo en cuenta la de todo el año fiscal anterior.

Los cubanos han estado llegando también en cantidades récord desde 2021 a la frontera terrestre con México, pero desde enero cuentan con un programa de parole humanitario que permite a los beneficiarios entrar y trabajar en EEUU por dos años si tienen un patrocinador que se hace responsable de ellos económicamente.

La medida, que se aplica también a venezolanos, nicaragüenses y haitianos, tiene como objetivo evitar llegadas masivas de inmigrantes a la frontera.

En lo que va de 2023, según informaron esta semana medios cubanos, la cantidad de migrantes irregulares devueltos a Cuba asciende a 2,798, de los cuales 2,008 desde EEUU.