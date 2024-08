¿Quiénes son los candidatos que se enfrentan a Daniella Levine Cava por la alcaldía de Miami-Dade?

El primer día de votación anticipada en el condado de Miami-Dade se caracterizó por una intensa actividad en los distintos lugares del condado.

La alcaldesa Daniella Levine Cava y algunos otros candidatos hicieron de la biblioteca de Coral Gables su primera parada.

Levine Cava se postula para un segundo mandato de cuatro años, insistiendo en que puede seguir aprovechando lo que ella llama un progreso tremendo en los últimos cuatro años.

“La gente se mudó aquí porque descubrió el paraíso y eso hizo subir los precios de la vivienda y hemos tenido que lidiar con la crisis de asequibilidad”, dijo. “Tenemos que proteger nuestra bahía, que siempre está en peligro, para nuestra economía, es un impacto de 64 mil millones de dólares”.

El ex alcalde de Surfside, el actual alcalde de Miami Lakes y un "influencer" hispanohablante, que gobernaría a través de un intérprete, buscan desbancar a Levine Cava.

El "influencer", Alex Otaola, es uno de los candidatos más pintorescos, con una presencia considerable en YouTube y otras plataformas de redes sociales.

Prefiere hablar sólo en español y llevaría a cabo los asuntos del condado en inglés, pero a través de un intérprete.

“Eso no debería ser un problema, hablo inglés, pero no como mi primera lengua, quiero utilizar un intérprete para que el mensaje no se pierda”, dijo Otaola.

El alcalde de Miami Lakes, Manny Cid, también está en la carrera, señalando los impuestos y el transporte como sus principales prioridades.

“Número uno, los impuestos a la propiedad, eso es una necesidad, una reducción del 10% en los impuestos a la propiedad se producirá durante ese primer ciclo presupuestario”, prometió Cid.

“En segundo lugar, en el transporte, tenemos que reformar la forma en que lo hacemos. Una de las cosas que haré es que el dinero que se derive de todos los nuevos desarrollos en el condado de Miami-Dade, que son cientos de millones de dólares, si no miles de millones de dólares, se quede en nuestras comunidades locales para mitigar el impacto del transporte que existe”.

El exalcalde de Surfside. Shlomo Danzinger, perdió recientemente su candidatura a la reelección para un segundo mandato y ahora va por la alcaldíaa del condado.

“Como alcalde de Surfside, vi muchas deficiencias en el condado en cuanto a la forma en que se está manejando su gobernanza en este momento”, dijo Danzinger durante una entrevista reciente en Impact con Jackie Nespral. “Hay una falta de comunicación entre el condado y muchos de los municipios que está generando muchas malas iniciativas y eso es algo que me gustaría abordar”.

Hay otros tres candidatos que se postulan para alcalde del condado: Carlos Garin, Miguel Quintero y Eddy Rojas.

Un candidato debe obtener la mayoría de los votos, el 50% más uno, para ganar el puesto de alcalde en las elecciones de agosto.

De lo contrario, los dos candidatos que obtengan más votos participarán en una segunda vuelta en las elecciones de noviembre.