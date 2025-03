Quiénes serían los beneficiarios del legado musical dejado por El Taiger

Desde la muerte de José Manuel Carbajal Zaldívar, conocido como El Taiger, sus negocios en la industria musical, como los contratos se han paralizado, pero eso pronto cambiará, pues la familia del cantante espera mantener vivo su nombre tratando de obtener el control de su herencia.

El cantante cubano dejó un legado que su familia quiere asegurarse de que se transmita a las futuras generaciones. Y pronto, según los abogados, sus cuatro hijos podrían estar a cargo de cualquier dinero que gane la empresa de El Taiger.

Yuneymis Barreto, quien representa a la hija de El Taiger, explica que presentaron una petición ante el tribunal para realizar negocios y operar bajo la empresa de El Taiger ante el tribunal de sucesiones -dos tribunales separados-. La orden se otorgó el 18 de marzo, la semana pasada.

La abogada Yuney Barreto, quien representa a Ana Paloma Rodríguez, la hija de 7 años de El Taiger, junto con otros tres niños, son los herederos legales de la empresa. Pero debido a su edad, Barreto afirma que su bufete de abogados, junto con la madre de otro niño, tendrá la facultad de dirigir el negocio de El Taiger hasta que los niños sean adultos.

“Para publicar su música, escuchar su trabajo, nuevos proyectos y para quienes quieran rendirle homenaje a El Taiger, y estamos listos para hacerlo. Finalmente obtuvimos la aprobación la semana pasada”, explican.

Desde contratos hasta derechos de autor musicales, pasando por canciones inéditas del fallecido cantante, esos nuevos proyectos podrían lanzarse pronto. Barreto informa que el dinero ganado se entregará a los cuatro niños y que cada transacción o contrato será supervisado por un juez de Miami-Dade.

La orden final del juez sobre cuándo podrá operar el negocio de El Taiger aún no se ha publicado. Y aunque los abogados no quieren declarar el valor del patrimonio, los registros indican que, además de ganar dinero, también tendrá que pagar impuestos federales sobre la renta, ya que El Taiger no los pagó durante varios años.

JUSTICIA EN EL CASO DE EL TAIGER

Los fiscales estatales no buscarán la pena de muerte para Damián Valdez Galloso, el hombre acusado de asesinar al cantante cubano El Taiger, según se pudo conocer este lunes durante una audiencia previa al juicio.

Valdéz Galloso, detenido por la muerte del cantante cubano El Taiger, fue acusado formalmente de asesinato en primer grado a finales de enero, adicionalmente enfrenta cargos de manipulación de evidencia física y posesión de un arma de fuego por un delicuente.

Si es declarado culpable de asesinato en primer grado, enfrentará cadena perpetua obligatoria, pero por el momento Galloso se ha declarado no culpable.

Teresa Padrón, amiga de El Taiger, ha dicho que “la familia no está satisfecha con la decisión de la fiscalía estatal, por lo que apelarán”.

José Manuel Carbajal Zaldívar, de 37 años, fue encontrado dentro de un auto con un balazo en la cabeza en octubre pasado y unos días después murió en el hospital Jackson Memorial.

La fiscalía no había decidido si el acusado enfrentaría la pena de muerte, pero este lunes se conoció que no buscarán ese tipo de condena, sino la cadena perpetua.