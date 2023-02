Quejas por los altos precios de un edificio de vivienda asequible

Con bombos y platillos se anunció el viernes 17 de febrero pasado, la inauguración de este edificio en Sweetwater para personas de la tercera edad y trabajadores de bajos recursos.

Misael Herrera, quien intentó aplicar, dice: “para poder aplicar, tenían que ser mayores de 55 años, las habitaciones de 1 cuarto iban a costar $1.400 y las de 2 cuartos $2.600”.

Pero grande fue la sorpresa para poténciales inquilinos como Misael, cuando supo que los precios en oferta, no se correspondían con su salario anual.

Raúl Rodríguez, inversor privado de CREI Holdings, dice: “si no pongo el alquiler para poder sostener el edificio no puedo construir el edificio”.

Raúl Rodríguez, principal inversor del inmueble ABNER 2, el segundo de su tipo construido con apoyo financiero del condado nos dijo hoy, que el precio de renta de los apartamentos, que por cierto difiere del precio del Edificio ABNER 1, con rangos de pago entre $371 y $965 dólares, se debe principalmente, al alto costo de su inversión.

“Este edificio para construir costó 45 millones de dólares y lo que me dieron fue 3 millones y medio”, dice Rodríguez.

Jose Pepe Díaz, excomisionado de Miami Dade, aseguró que “cuando es privado conjunto con el gobierno, pueden reducir los costos porque lo del gobierno ayuda en lo que se puede”.

Juan Carlos Bermúdez, comisionado de Miami Dade, asegura:

“Una gran oportunidad de un tema que es muy importante para nosotros en el Condado que no se ha solucionado que es tener viviendas accesibles”.

“Pienso que no se correlaciona, no que mintieron, pero hay algo mal ahí, el condado no ha sacado el cálculo realmente de lo que gana un empleado de bajo costo a lo que puede ganar una persona con un salario mayor a 50 mil pesos”, asegura Herrera.

Llamamos hoy al comisionado de Miami Dade, al ex comisionado Pepe Díaz, a la alcaldía de Sweetwater, pero hasta el momento no han ofrecido respuesta sobre esta polémica.