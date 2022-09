¿Qué tiendas estarán abiertas este Labor Day en el sur de Florida?

Este Labor Day o Día del Trabajo muchas tiendas y servicios están cerrados, tales como oficinas públicas de la ciudad y el condado, tribunales, escuelas y algunos servicios, pero si necesita hacer compras o adquirir algún producto, aquí hay una lista de tiendas que permanecerán abiertas este feriado en el sur de Florida:

Aldi: Las tiendas están abiertas con horario especial. Consulta los horarios aquí.

Publix: Stores are open with regular hours, but pharmacies may be closed or follow a modified schedule. Find your local store hours here.

BJ’s Wholesale Club: La mayoría de las tiendas están abiertas en su horario regular. Consulta aquí el horario de tu tienda local.

Sam’s Club: Está abierto de 8 a.m. a 6 p.m. para Plus Members, y de 10 a.m. a 6 p.m. para Club Members.

Target: Las tiendas están abiertas con horario regular.

Trader Joe’s: La mayoría de las tiendas están abiertas con horario regular.

Walmart: Las tiendas están abiertas con horario regular.

Whole Foods: Las tiendas están abiertas con horario regular.

CVS: No todas las farmacias y tiendas estarán abiertas. Consulta aquí los horarios de tu tienda local.

Walgreens: No todas las farmacias y tiendas estarán abiertas. Consulta aquí los horarios de tu tienda local.

Bed Bath & Beyond: Las tiendas están abiertas con horario regular.

Best Buy: Las tiendas están abiertas, pero los horarios varían según la ubicación.

Dollar General: Las tiendas están abiertas con horario regular

Dollar Tree: Las tiendas están abiertas con horario regular.

The Home Depot: La mayoría de las tiendas abrirán de 6 a.m. a 10 p.m. Encuentre los horarios de su tienda local, aquí.

Ikea: La mayoría de las tiendas abrirán hoy con horario de 10 a.m. a 6 p.m.

Kohl’s: La mayoría de las tiendas están abiertas con horario regular.

Lowe's: La mayoría de las tiendas están abiertas con horario regular.

Petco: Las tiendas están abiertas con horario regular, pero los horarios varían según la ubicación. Consulte el horario de su tienda local en la página web.

Petsmart: Las tiendas están abiertas con horario regular, pero los horarios varían según la ubicación. Consulte el horario de su tienda local en la página web.