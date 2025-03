Qué pasará con Radio y Televisión Martí si pierde su sede y sus fondos

Telemundo 51 confirmó que el contrato de arrendamiento de la sede de Radio y Televisión Martí es uno de los aparece como cancelado en la página del Departamento de Eficiencia Gubernamental, conocido como DOGE. Supuestamente, esto le ahorra al gobierno más de cinco millones de dólares.

En la página web del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental, encontramos una larga lista de supuestos ahorros, entre ellos, la cancelación de los contratos de renta de varios edificios donde actualmente agencias del gobierno tienen sus sedes, incluso aquí, en el sur de la Florida. Sin embargo, encontramos una contradicción entre lo que publica esa página web y lo que dice una de esas agencias.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

A simple vista, la información publicada en esta página web pudiera resultar abrumadora: son miles de millones de dólares en subvenciones y contratos que, según el Departamento de Eficiencia Gubernamental, el gobierno comenzará a ahorrarse gracias a cancelaciones, ventas y otros medios.

El congresista republicano Carlos Giménez alega: “Me alegra que tengamos a alguien como Elon Musk que ve las cosas de una manera diferente”.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Según el congresista, los demócratas no lo ven de la misma manera, “los que están gritando y quejándose son los demócratas”.

La información del Departamento de Eficiencia Gubernamental incluye una lista de 748 cancelaciones de arrendamiento. Telemundo 51 encontró 9 contratos de arrendamiento en el sur de la Florida que aparecen como cancelados.

La información resulta escasa. Por ejemplo, se menciona la cancelación de un arrendamiento de 36 mil pies cuadrados en Miami. Un contrato bajo la agencia Global Media, la misma que regula las operaciones de la oficina de transmisiones hacia Cuba, más conocida como Radio y TV Martí.

El contrato está, en efecto, cancelado por Doge. Supuestamente, esto representa un ahorro de 5.32 millones de dólares. Entonces, si su sede será desalojada, se impone la pregunta: ¿El futuro de Radio y TV Martí está en peligro?

En el programa Encuentro Virtual de Telemundo 51, la reportera Gloria Ordaz le preguntó sobre el tema a una de las voces más representativas del exilio cubano en el sur de la Florida.

Orlando Gutiérrez Boronat, del Directorio Democrático Cubano, dijo: “Que yo sepa, no hay peligro, me estoy enterando de eso contigo”.

El congresista Giménez dijo que tampoco tiene información sobre este caso en particular. “No, no tengo información al respecto. Apoyo la modernización de Radio y TV Martí, pero no su desaparición”.

La agencia Global Media se negó a decir que sucederá con la oficina de transmisiones hacia Cuba si pierde su sede, pero contradice lo que publica el Departamento de Eficiencia Gubernamental en su página web: el contrato de arrendamiento no ha sido cancelado.

Dos empleados de Martí Noticias dijeron en condición de anonimato que los planes de mudanza comenzaron durante la administración anterior, porque el número de trabajadores disminuyó por los recortes de los últimos años, y el edificio actual resulta demasiado grande.

Según los dos empleados con los que conversamos, ya tienen una nueva sede para la cual mudarse, y no creen que esto signifique la cancelación de sus operaciones.