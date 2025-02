Cancelar una suscripción no siempre es fácil. Por eso, recientemente la Comisión Federal de Comercio implementó una regla obligando a las empresas a simplificar ese proceso. Pero ¿qué pasa cuando cancelas una suscripción, pero te siguen cobrando? Es lo que una televidente dice que le sucedió cuando suspendió la entrega del periódico.

A Silvia García Sierra le gusta mantenerse al día con las noticias y por años fue fiel lectora del periódico el Nuevo Herald. "Sí, me informo. No soy loca, como hay gente que se lee el mundo, el Miami Herald, todos los periódicos del mundo. No, yo con mi Miami Herald, y El País que es muy buen periódico".

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

García dice que hace un año y medio decidió suspender la entrega del periódico que sólo estaba recibiendo los domingos porque no le quedaba tiempo para leerlo. "Y entonces no renové la suscripción y dije: 'Bueno, si no la renuevo, no me la van a seguir tirando'. Y así ocurrió".

La mujer dice que al ver que ya no le llegaba ni el periódico ni una cuenta por correo, dio por concluida su relación con el Miami Herald pero recientemente revisando sus estados de cuenta notó algo extraño.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

"Veo una cuenta de El Nuevo Herald y digo: 'pero ¿y esto qué cosa es?' Si yo no tengo, ya hace más de un año y medio".

Revisando sus documentos dice que encontró que, desde mayo del 2023 hasta noviembre del 2024 el Miami Herald le había estado sacando de su cuenta bancaria montos mensuales que fluctuaban entre $27.82 y $94.84. Cifras que dice sumaban un total de $965.27, por lo que comenzó a llamar al periódico para disputar los cargos.

Era "muy difícil contactarlos", relata la mujer, quien asegura que cuando logró comunicarse con ellos, no le ofrecieron un reembolso por lo que disputó los cargos con su banco quien investigó y le abonó unos 300 dólares. De ahí, decidió contactar a Telemundo 51 Responde buscando ayuda con el resto.

"Y fue muy rápido, la verdad, el servicio de ustedes fue rapidísimo", precisa García.

Luego que nos comunicamos con El Nuevo Herald, una Gerente de Experiencia del Cliente de la editorial Mcclatchy, dueña del periódico dijo: “Se ha contactado con la cliente, Silvia García Sierra. La cuenta ha sido discutida y resuelta con un reembolso acordado de $699,91”.

Silvia recuerda: "Me llaman del Nuevo Herald, una señora muy atenta, para decirme. 'Mire, sí le vamos a devolver su dinero y se lo van a poner en su cuenta'".

Pocos días después, Silvia recibió su dinero. Ahora está muy contenta. "A todo el mundo le voy a dar la noticia. Para cuando tengan algún tipo de problema".

Si como Silvia has tratado de solucionar un problema por tu cuenta, pero no has tenido éxito, puedes contactarnos al 305-888-6842 o a través de Telemundo51.com/responde/quejas. En el caso de Silvia, el hecho que ella tenía todos sus documentos en orden facilitó la resolución.