¿Qué es la terapia con anticuerpos monoclonales? Esto es lo que sabemos

Así como aparecen variantes del COVID-19, que en Estados Unidos son al menos cinco, siendo Delta la más extendida en su territorio, la ciencia también descubre distintos métodos para tratar de contrarrestarlas.

La terapia con anticuerpos monoclonales es uno de los tratamientos que podría ayudar a las personas infectadas a que su cuadro no sea severo, y recientemente en Florida, el gobernador Ron DeSantis ha estado impulsado su uso junto a la vacunación

DeSantis ha dicho que Regeneron ayudó al expresidente Donald Trump cuando se infectó el otoño pasado.

Dijo que cree que este tratamiento con anticuerpos monoclonales no es tan conocido porque recibió la autorización federal de uso de emergencia casi al mismo tiempo que se aprobaron las vacunas de ARNm, y que el enfoque "legítimamente" estaba en las vacunas en ese momento.

Dijo que sentía que era importante aumentar su uso junto con las vacunas y dijo que las terapias eran "las más efectivas" que se hayan visto hasta ahora para las personas que ya están infectadas.

“Tenemos personas en la sociedad que no están vacunadas. También tenemos personas vacunadas que todavía dan positivo. De cualquier manera, si se encuentra en esa situación, particularmente en categorías de alto riesgo, esta debería ser su opción. "

Estos anticuerpos son similares a los que crea nuestro cuerpo luego de contraer una infección de COVID-19, pero son sintéticos, creados en un laboratorio. En el sur de Florida se utiliza el cóctel REGENCOV, también conocido como REGENERON, el nombre de la farmacéutica que lo fabrica.

La FDA aprobó el uso de un cóctel de fármacos para prevenir casos graves de coronavirus y evitar así hospitalizaciones y muertes. Entérate de qué se trata.

¿Qué es la terapia con anticuerpos monoclonales?

Los tratamientos con anticuerpos monoclonales, que se administran por vía intravenosa o por inyección, imitan la capacidad del sistema inmunológico para combatir antígenos dañinos como los virus, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA). Son proteínas elaboradas en laboratorio por Regeneron Pharmaceuticals y se pueden usar para tratar casos leves a moderados de COVID-19.

Los candidatos para tratamientos con anticuerpos monoclonales incluyen pacientes de edad avanzada (65 años o más) y aquellos con enfermedad renal crónica, diabetes, obesidad mórbida y anemia falciforme. No se autorizan tratamientos para pacientes hospitalizados por COVID-19 o que requieran oxigenoterapia debido al virus.

"Esto no es para alguien con síntomas graves, no es para alguien que está hospitalizado, no es para alguien hospitalizado con oxígeno", dijo el Dr. Aldo Calvo, director médico de servicios ambulatorios del Broward Health Medical Center.

Los tratamientos se utilizan principalmente para reducir futuras hospitalizaciones y enfermedades graves causadas por el virus.

El anticuerpo monoclonal dirigido específicamente contra la proteína de pico del virus COVID-19 se llama Sotrovimab. El tratamiento también se conoce simplemente como Regeneron.

¿Los tratamientos con anticuerpos monoclonales son seguros para los niños?

Los niños mayores de 12 años están autorizados a recibir tratamientos con anticuerpos monoclonales. Los médicos dicen que el tratamiento debe administrarse a los pocos días de un diagnóstico positivo de COVID-19 para que tenga un 70% de efectividad.

Otros requisitos de elegibilidad incluyen pesar al menos 88 libras, ser COVID-19 positivo con síntomas leves a moderados y tener al menos un factor de alto riesgo como obesidad, diabetes o enfermedad cardiovascular.

¿El uso de anticuerpos monoclonales está aprobado por la FDA?

La FDA ha emitido una autorización de uso de emergencia para el tratamiento con anticuerpos monoclonales, que no es lo mismo que la aprobación total.

La agencia federal considera que la terapia es "de investigación", y dice: "Es razonable creer que el sotrovimab puede ser eficaz en el tratamiento de adultos y ciertos pacientes pediátricos con COVID-19 leve a moderado". Y, cuando se usa para tratar COVID-19 para la población autorizada, los beneficios conocidos y potenciales superan los riesgos conocidos y potenciales del medicamento ".

La agencia enfatiza que la vacunación sigue siendo la forma más efectiva de protegerse contra COVID-19.

¿Dónde puedo recibir terapia con anticuerpos monoclonales?

Puede consultar el sitio web del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EEUU. Para encontrar un centro de tratamiento cerca de usted. También puede llamar al 1-877-332-6585 (inglés) o al 1-877-366-0310 (español) para obtener más información sobre las ubicaciones.

En Florida, el gobernador Ron DeSantis anunció que está lanzando una unidad de respuesta rápida para expandir el uso de anticuerpos monoclonales en el estado.

Los centros de tratamiento se han expandido en sitios como Jacksonville, Ormond Beach, Orlando y están programados para abrir en otras ciudades de Florida.

En el sur de Florida, la terapia con anticuerpos está disponible en Pembroke Pines, West Palm Beach y Miami. Puede encontrar una lista de centros de tratamiento administrados por el estado aquí.

En el condado de Miami-Dade, la terapia está disponible en Tropical Park y está abierta de 9 a.m. a 5 p.m.

Otros sistemas hospitalarios como el Memorial Health Care System y el Broward Health Medical Center también ofrecen la terapia.

¿Remdesivir es un tratamiento con anticuerpos monoclonales?

No. Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU, Remdesivir es un "medicamento antiviral aprobado por la FDA para el tratamiento de COVID-19 en adultos hospitalizados y pacientes pediátricos hospitalizados de al menos 12 años de edad".

El medicamento actúa impidiendo que el SARS-CoV-2 se propague por el cuerpo. Mientras que los anticuerpos monoclonales se utilizan para prevenir futuras hospitalizaciones y se administran a pacientes de alto riesgo, Remdesivir sí se utiliza en pacientes que ya están hospitalizados.