Qué debes saber antes de hacer una devolución en línea para no perder dinero

Más de mil millones de dólares se gastaron el año pasado los estadounidenses en tiendas en línea, según el censo. Y es que comprar en línea es cada vez más fácil especialmente considerando las políticas de devolución de muchas tiendas. Pero como al momento de hacer una devolución en línea, debes fijarte bien en cada detalle para evitar perder dinero.

Tatiana Jiménez es una mujer super ocupada y suele hacer sus compras por Internet, una de sus más recientes compras, fue una tableta Samsung que compró en Amazon a finales de enero por 849 dólares.

"Y cuando lo recibo y me doy cuenta de que no tenía conexión a Internet constante y por trabajo necesitaba que tuviera Internet en todos lados. Vi que era con conexión, no más por wifi, decido devolverla", cuenta Jiménez, quien dice que llamó a Amazon para que le ayudaran con la devolución.

"Y muy amablemente servicio al cliente, el chico me ayudó. Él me envió un tag a mi correo y me dice, mira, en dos o tres días te va a aparecer". Pero dice que luego que envió la tableta de regreso con la etiqueta que le habían proporcionado espero los tres días, pero la devolución no se vio reflejada en su cuenta de Affirm, la empresa de financiamiento que usó para comprar la tableta.

"Cuando miro hicieron la devolución de una funda con teclado que yo había comprado pero que no fue lo que devolví", recuerda Jiménez.

En un correo le informan que no recibió el reembolso debido a que fue generada una etiqueta de devolución para el teclado y no para la tableta. Jiménez dice que pasó meses escribiéndose con representantes de Amazon pero al final, le negaron la devolución. Para ese entonces, ya había comprado otra tableta.

"A todas estas yo pasé tres, cuatro meses pagando las dos laptops, las dos tablets", remarca Jiménez.

A finales de abril, dice que no supo que más hacer así que contactó a Telemundo 51 Responde y nuestro equipo se comunicó con Amazon, enviándole todos los comprobantes que nos proporcionó Tatiana Jiménez.

"A la semana, milagrosamente, Amazon me envió como tres correos, diciéndome que el problema había sido resuelto".

En un comunicado, Maame Sttakora, una portavoz de Amazon dijo: “Agradecemos que Telemundo Responde nos haya informado sobre este asunto. Solucionamos el problema directamente con el cliente y nos disculpamos por las molestias".

"A partir de este mes no me cobran más las dobles. Ya pago una sola que es la que yo tengo".

Si tienes un caso que no has podido solucionar por tu cuenta, puedes llamarnos al 305-888-6842 o escribirnos a través de la página Telemundo51.com/responde/quejas. Tatiana Jiménez dijo estar contenta con el resultado y le recomienda a los demás que verifiquen los datos cuando devuelvan un productor para asegurarse de que la empresa le esté procesado la devolución correcta.