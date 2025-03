Publican llamadas de la madre de Tamarac asesinada por su esposo semanas después de denunciarlo

La Oficina del Sheriff de Broward publicó este miércoles un audio con las llamadas realizadas por Mary Gingles que, aunque no eran de emergencia, buscaba ayuda de las autoridades, semanas antes de que su esposo la asesinara a ella, a su padre y a un vecino en Tamarac el mes pasado.

En las dos llamadas, se le escucha nerviosa, habla rápido, y en una se puede escuchar la voz de su hija de cuatro años que, según los agentes, fue secuestrada por Nathan Gingles mientras este acribillaba a quienes se interpusieron en su camino.

"Hola, me llamo Mary Gingles. Llamé el viernes. Esto no es una emergencia, así que quiero asegurarme de no estar ocupando tiempo", dice durante una llamada a finales de diciembre.

Se muestra educada, paciente y frustrada porque su exesposo, Nathan, sigue violando una orden judicial al entrar en su casa.

“Mi intención es obtener una orden de alejamiento porque no sé qué más hacer, estoy perdida, y obviamente la orden judicial actual no está haciendo nada en absoluto”, dijo refiriéndose a la orden de un juez en su caso de divorcio que prohibía que Natan tuviera contacto hostil con ella.

Durante la llamada, se escucha a Seraphina, su hija de 4 años cuando llama a su madre.

Semanas después fue secuestrada por su padre luego de que, según declaró a los detectives, lo viera disparar a su madre, a su abuelo y a un vecino a cuya casa acudió su madre en busca de ayuda.

En una segunda llamada realizada en enero, a la línea de no emergencias de la Oficina del Sheriff del condado de Broward, solicitó información actualizada sobre denuncias previas que no lograron que los agentes arrestaran a Nathan.

En diciembre, lo acusó de esconder en su garaje una mochila con guantes de plástico, cinta adhesiva, bolsas, equipo de CSI, polvo blanco triturado y una nota que mencionaba el medio y la causa de la muerte: “Aguja - embolia gaseosa”.

En octubre, encontró un dispositivo de rastreo conectado a su coche, el cual, según le dijo a un detective, había conectado con Nathan a través de una empresa que figuraba entre los recibos de su tarjeta de crédito.

Ese caso, "supongo que podría ser un caso para el equipo de investigaciones criminales, porque parece fácil de investigar", le dijo a quien atendía la llamada. "¿Tiene sentido?"

Algo que le pareció acertado al sheriff de Broward, Gregory Tony, quien afirmó días después del triple homicidio que sus agentes podrían haber arrestado a Nathan basándose en las pruebas de ambas llamadas.

La investigación que se llevó a cabo en ambos casos no condujo a un arresto.

Entre los ocho agentes suspendidos con goce de sueldo a la espera de la investigación, estaba el detective asignado al caso de Gingles. El capitán que dirigía el distrito de Tamarac fue degradado a agente, mientras que el alguacil prometió disciplinar a quienes no lograron evitar lo ocurrido el 16 de febrero.

Nathan Gingles usó una pistola que se encontraba entre el arsenal que le devolvió el sheriff en septiembre, después de que Mary accediera a que se desestimara su primera orden judicial por violencia doméstica.

Lo hizo solo después de que el tribunal de divorcio incluyera una orden de no contacto que le prohibía entrar en su casa o tener cualquier contacto hostil con ella, incluido el acoso.

Después de que Nathan recibiera una segunda orden judicial en enero, los agentes no lo obligaron a cumplir la parte de la orden que exigía que entregara sus armas de nuevo a la Oficina del Sheriff del Condado de Broward.

Nathan Gingles fue acusado de asesinato y otros cargos, ahora está a la espera de saber si la fiscalía solicitará la pena de muerte para é, pero se ha declarado inocente.

Seraphina está en un hogar de acogida estatal mientras los investigadores de protección infantil y los abogados consideran si recomendar que la coloquen con la hermana de su madre en Texas o con otra persona mientras recibe ayuda para reconstruir su vida.