Publicación de video sobre posible fuga de agua en Bahía de Biscayne genera reacción de una comisionada

Un vídeo que muestra lo que parece ser una gran fuga de agua filtrándose en la Bahía de Biscayne ha llamado la atención de la comisionada de Miami, Sabina Covo.

El video publicado por Only in Dade el sábado muestra lo que parece una gran fuga de agua cerca de la calle 30 del noreste (NE) en Edgewater.

En respuesta al video, la comisionada de Miami, Sabina Covo, dijo que estaban abordando el tema.

“Estamos abordando activamente las preocupaciones ambientales en 555 NE 30th St en Edgewater, en estrecha colaboración con el director de la Bahía del condado y el Departamento de Obras Públicas de la ciudad”, dijo la comisionada.

No se reveló ninguna otra información. También este domingo, en otro hecho, se supo de un aviso de no nadar en las playas de Virginia Key, Key Biscayne y Fisher Island, en Miami-Dade luego de que aguas residuales descargaran en una laguna cercana.

We are actively addressing environmental concerns at 555 NE 30th St in Edgewater, in close collaboration with the county Chief Bay Officer and the city Public Works Department. A work stop order is being considered, and we will keep you updated on this pressing issue. pic.twitter.com/PdJNpxzThG