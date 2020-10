Pruebas de COVID-19 para alumnos de escuelas de Palm Beach

Ya han pasado dos semanas desde que miles de alumnos regresaron a los salones de forma presencial, y actualmente más de ellos lo están haciendo. Ante esta realidad muy pronto a los alumnos que presenten síntomas del COVID- 19 se les podrá realizar la prueba rápida para determinar si efectivamente lo tienen.

Exámenes rápidos para determinar si una persona tiene el COVID-19 están por llegar a los colegios en el condado Palm Beach. A partir de la semana que viene, las enfermeras escolares empezaran su entrenamiento de cómo administrar la prueba rápida del coronavirus a los estudiantes de las escuelas

“Unas cuantas vueltas dentro de una de las fosas nasales, y no tan profundo como al principio de la pandemia.”

Miles de pruebas BinaxNOW están en camino, prometiendo resultados en 15 minutos.

Segun expertos, es una buena iniciativa.

Dra. Leslie Diaz, Directora Enfermedades Infecciosas, dice:

“Éstas pruebas son mejor que nada no es la prueba ideal la prueba ideal sería el PR, pero esa es costosa y no es tan práctica como esta prueba que es muy fácil y no tienes los resultados en 15 minutos”

El distrito escolar del condado Palm Beach señaló que las enfermeras solamente le harán la prueba aquellos estudiantes que estén presentando síntomas. La Dra. Leslie Diaz, experta en enfermedades infecciosas agrega que un falso negativo en la prueba es posible.

“Falso negativo, que yo creo que sería casi que peor, es aquella persona que si está infectada y puede infectar a otras personas y la prueba da negativo esas son las personas que son de mayor preocupación porque a esas personas siguen como si no tuvieran nada y no tienen las precauciones que deberían tomar”.

Poder identificar quien posee la enfermedad determina quién va a tener que estar en cuarentena y separado del salón de clases.

“Esta prueba es buena porque nos da una respuesta rápida durante el inicio de la infección”.

El departamento de salud señaló que eventualmente no solamente los colegios públicos sino los colegios privados y chárter también dispondrán de las pruebas

El distrito escolar también está actualmente elaborando un contrato para que tambien los empleados y maestros del distrito tambien se les pueda realizar esta prueba rápida.