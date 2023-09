Parque acuático Miami Wilds enfrenta oposición de quienes defienden el zoológico

Los comisionados de Miami-Dade votarán este miércoles sobre la extensión del contrato de arrendamiento con los desarrolladores de un parque temático llamado Miami Wilds en la propiedad del Zoo Miami.

Antes de la votación de la junta, Ron Magill del Zoológico de Miami considera que "esta extensión debería ser denegada".

Mientras que algunos defienden los beneficios económicos del proyecto, Magill cree que construir el parque en la ubicación propuesta amenazaría la vida silvestre que vive en el hábitat circundante al zoológico.

Miami Wilds se describe como un "destino de ocio familiar". Los planes para la atracción incluyen un parque acuático, un hotel boutique ideal para familias y una pequeña cantidad de pequeñas tiendas y restaurantes exclusivos.

El proyecto que se construirá en 27,5 acres de estacionamientos existentes, propiedad del condado y adyacentes al zoológico, contará con una "columna peatonal de aprendizaje interpretativo" que conectará todos los lugares con el Zoológico de Miami.

¿Cuáles son los impactos económicos?

Miami Wilds anuncia un impulso significativo a la economía del sur de Miami-Dade, pues la atracción promete contratar a "aproximadamente 304 miembros del equipo local cuando se abra y 403 cuando esté en pleno funcionamiento".

Además, el proyecto tiene como objetivo crear oportunidades para que las empresas locales participen a través de una asociación de pequeñas empresas y un programa de proveedores durante la construcción y las operaciones en curso.

Los planes también incluyen programas de extensión para la fuerza laboral para personas mayores y jubiladas. Sin embargo, miembros de la comunidad como Ron Magill del Zoológico de Miami han expresado su preocupación sobre el proyecto.

"Entiendo el deseo y los beneficios económicos de tener un parque acuático en el sur de Florida y lo apoyaría plenamente en la ubicación adecuada", precisa Magill. "Lo que sabemos ahora deja muy claro que el Zoológico de Miami no es el lugar adecuado".

La preocupación de Magill radica en los impactos negativos que el parque puede tener sobre la vida silvestre en la ubicación propuesta.

"Constantemente escuchamos a nuestros líderes decir que debemos 'actuar localmente y pensar globalmente' cuando se trata de conservación", dijo Magill. "No hay nada más local que esto. Es hora de actuar ahora y negar la extensión del arrendamiento de Miami Wilds en el Zoo Miami y buscar una ubicación más adecuada".

Amenaza para la vida silvestre

Ron Magill sostiene que el desarrollo propuesto dañaría el hábitat de Pine Rocklands, que, según él, alberga a más de 100 especies en riesgo.

Aunque el sitio web del parque dice que se construiría en áreas de estacionamiento existentes en el Zoológico de Miami, Magill dice que esto seguirá impactando negativamente la vida silvestre en los bosques y hábitats circundantes.

"El quid de la cuestión es que ahí es donde estos animales salen y buscan alimento durante la noche ... Eso es lo que necesitan para encontrar comida", en un intento por esclarecer el problema, remarcó: "Pueden proteger mi casa, pero si no protegen las carreteras que me permiten ir al supermercado a comprar mi comida, no voy a sobrevivir".

Magill dice que la mayor amenaza general para la vida silvestre en la actualidad es la pérdida de hábitat, por lo que cree que los zoológicos deben hacer todos los esfuerzos posibles para proteger tanto a los animales salvajes como a los entornos en los que viven.

"Ese es un desafío enorme ya que la población humana continúa creciendo y el desarrollo continúa invadiendo los hábitats silvestres", dice Magill, quien señala que el Zoo de Miami utiliza "Conectar, Cuidar, Conservar" como su mantra de marca por lo que ahora es tiempo "de demostrarlo verdaderamente".