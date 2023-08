Proyecto de construcción en Doral suscita polémica entre residentes, desarrolladores y alcaldía

Un debate intenso se vivió este martes por la noche en el conjunto residencial Costa del Sol. El tema principal fue la posible construcción de un proyecto de uso mixto muy cerca de Downtown Doral en el terreno ubicado en la esquina de la calle 41 y la avenida 97 del noroeste.

Y aunque para algunos la buena noticia es que en los próximos seis meses no ocurrirá nada ya que la ciudad colocó una moratoria que no les permite revisar solicitudes de este desarrollo durante seis meses, el problema está en cuando acabe este tiempo, porque la ley estatal no permite que municipalidades locales, controlen factores como la densidad. El tema preocupa a muchos propietarios de condominios.

Oasis At Doral -como han nombrado el proyecto- tendría en total cuatro edificios comerciales a lo largo de Doral Boulevard, dos edificios residenciales y dos edificios comerciales además de los dos edificios de oficinas existentes en el centro del sitio.

El Proyecto también incluye un componente de vivienda para personas de la tercera edad. Sin embargo, muchos de los que serían los vecinos están preocupados por el impacto que tenga esta construcción.

El desarrollo residencial constaría de hasta 623 unidades y más de 44,000 pies cuadrados de espacio comercial.

La altura de los edificios es uno de los factores que no gusta a los propietarios de Costa del Sol y a algunos como Jim Ferguson, presidente de la asociación del lugar.

La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, también estuvo presente para escuchar a los residentes, al tiempo que advirtió que la ciudad impuso una moratoria de seis meses que vence en enero y pone pausa a la revisión de solicitudes por parte del proyecto.

Intentamos pedirle una entrevista en persona al representante de The Apollo Companies pero dijo que no tienen comentarios para los medios de comunicación.