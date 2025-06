Próximo lunes abren solicitudes para lista de espera de programa de vivienda en Miami-Dade

Este lunes 9 de junio abre el proceso para hacer las solicitudes para entrar en la lista de espera del programa de vales para proyectos (PBV) del Departamento de Vivienda Pública y Desarrollo Comunitario de Miami-Dade, un programa que ofrece a personas de bajos ingresos, la posibilidad de un lugar para vivir a precio asequible.

Estas listas de espera cubren varios desarrollos que ofrecen varios tamaños de habitaciones, muchos de los cuales atienden a residentes con vales para inquilinos (Sección 8) y poblaciones que requieren servicios de apoyo, personas mayores, personas discapacitadas y residentes que anteriormente no tenían hogar, explica el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario del condado en un comunicado.

Más de 30 desarrollos en el condado particpan de estas listas y por cada desarrollo hay una cantidad de solicitudes disponibles. Aquí puede ver la lista.

CÓMO APLICAR

El proceso de solicitud para el PBV comenzará el lunes 9 de junio de 2025 a las 8:00 a. m. y terminará el viernes 20 de junio de 2025 a las 11:59 p. m. y debe realizarse solo en línea a través del siguiente enlace: https://miamidadevoucher.myhousing.com.

Aclaran que no habrá ni se aceptarán solicitudes en papel.

QUIÉNES CALIFICAN

El plan está limitado a familias de bajos ingresos, según aclara el sitio web del condado Miami-Dade. El principal criterio utilizado para determinar la elegibilidad de un solicitante son los límites de ingresos fijados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD).

La tabla salarial de calificación publicada en el sitio del programa tiene los siguientes límites:

LÍMITES DE INGRESOS PARA EL AÑO FISCAL 2025

Número de personas en el hogar Ingresos 1 $43,400 2 $49,550 3 $55,570 4 $61,950 5 $66,950 6 $71,900 7 $76,850 8 $81,800 Fuente: Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD)

Hay ciertas preferencias establecidas por el programa, que están clasificadas de la siguiente manera: 1) Hogares desplazados por acciones del gobierno 2) Referencias del fideicomiso para personas sin hogar

Miami-Dade, 3) Veteranos, 4) Residentes elegibles en el lugar, 5) Familias con derecho a reinserción, 6) Poblaciones vulnerables, 7) Hogares con necesidades especiales, 8) Personas con problemas de movilidad, 9) Personas con problemas de audición o visión.

OPCIONES SI NO TIENEN ACCESO A INTERNET

En bibliotecas y algunas oficinas del condado estarán brindando ayuda para llenar las aplicaciones en línea a quienes no lo puedan hacer de manera particular. Esas ayudas se brindarán en horarios de oficina entre 9:30 a.m. y 5:30 p.m. También pueden comunicarse al 311.

Los sitios donde estarán brindando ayuda son:

Main Library - 101 West Flagler Street, Miami, FL 33130

Biblioteca regional de North Dade 2455 NW 183 Street, Miami Gardens, FL 33056

Biblioteca regional de Westchester 9445 Coral Way, Miami, FL 33165

Biblioteca regional de Miami Beach 227 22nd Street, Miami Beach, FL 33139

Biblioteca de Naranja - 14850 SW 280 th Street, Homestead, FL 33032

Street, Homestead, FL 33032 Dpto. de Acción Comunitaria y Servicios Humanos - Rev. Edward T. Graham / Miami Gardens - 16405 NW 25th Avenue, Miami Gardens, FL 33054

Dpto. de Acción Comunitaria y Servicios Humanos - Naranja - 13955 SW 264th Street, Naranja, FL 33032

Dpto. de Acción Comunitaria y Servicios Humanos - Acción - 970 SW 1st Street, 4th Floor, Miami, FL 33130

Dpto. de Acción Comunitaria y Servicios Humanos - Culmer - 1600 NW 3rd Avenue, Miami, FL 33136

Dpto. de Acción Comunitaria y Servicios Humanos - Edison - 150 NW 79th Street, Miami, FL 33150

Dpto. de Acción Comunitaria y Servicios Humanos - Florida City - 1600 NW 6th Court, Florida City, FL 33034

Dpto. Acción Comunitaria y Servicios Humanos - Frankie Shannon Rolle/Coconut Grove - 3750 South Dixie Highway, Suite 117, Miami, FL 33133

Los solicitantes y participantes con discapacidades pueden solicitar ayuda para completar la solicitud comunicándose por el teléfono (786) 469-4300, en el horario de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., de lunes a viernes, excepto los días feriados.

¿QUÉ INFORMACIÓN SE NECESITA?

De acuerdo con la página web del Departamento de Vivienda Pública y Desarrollo Comunitario (PHCD), la persona que va a llenar la solictud debe ser mayor de edad (18 años) y debe tener los siguientes datos: