Venezuela ha sido testigo de una ola de protestas y manifestaciones masivas en rechazo al supuesto fraude electoral del domingo 28 de julio. Bajo la etiqueta "Eyes on Venezuela, no nos dejes morir", miles de usuarios en redes sociales han compartido su descontento y rechazo hacia el proceso electoral, que muchos consideran ilegítimo.

Varios artistas venezolanos han utilizado su plataforma para denunciar la situación y apoyar a Edmundo González Urrutia como presidente electo. El humorista George Harris expresó su frustración en un mensaje contundente: “Ese ciclo, ese momento, esa era terminó. No hay chavismo, madurismo, no hay, peladera de bola, pasadera de hambre, no hay tiranía, no hay un carajo”.

El cantante Nacho también se pronunció, dirigiéndose a las fuerzas de seguridad: “A los cuerpos uniformados y de control ciudadano de este país, no arremetan contra el pueblo y menos por respetar el mandato de indolentes que abusan de su poder”.

Las protestas no han sido pacíficas. Según datos del Foro Penal Venezolano, la represión policial ha dejado más de 11 personas muertas, numerosos heridos y 429 arrestos. Las manifestaciones se han extendido por los 20 estados de Venezuela, siendo Anzoátegui, el Distrito Capital y Barinas los más afectados, con 99, 80 y 32 detenciones respectivamente. Las muertes se concentran en el Distrito Capital con 5, y en Yaracuy y Zulia con 2 cada uno, además de Táchira y Aragua con 1.

En medio del caos, Nicolás Maduro ha optado por señalar supuestos ataques externos. En una declaración sorprendente, afirmó: “Ya se ha pedido la asesoría porque los ataques, estoy seguro, son dirigidos por el poder de Elon Musk”. Maduro también mencionó la necesidad de evaluar un supuesto ataque al sistema de comunicación del Consejo Nacional Electoral con la ayuda de Rusia y China, desconectado de la realidad del sufrimiento del pueblo venezolano.

El descontento no solo se limita a Venezuela. Artistas de otras naciones, como Cuba, también han alzado su voz contra el dictador Nicolás Maduro y su cúpula represora, condenando las acciones violentas y el manejo del proceso electoral.