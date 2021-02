Protestas por el cierre del centro de detención

Con carteles en mano, grupos proinmigrantes protestaron frente a las oficinas del servicio de inmigración y control de aduanas (ICE) en Plantation por los supuestos abusos de derechos civiles en el centro de detención de inmigrantes Glades.

Maya Wesisan, abogada proinmigrante, dice: “lo que estamos haciendo hoy es que le estamos urgiendo a Glades que cierre el centro de detención y le estamos pidiendo a Ice que libere a todo el mundo que es vulnerable”.

Oliver Torres, activista proinmigrante, dice: “lo que está ocurriendo allí adentro es una injusticia de los derechos humanos, nadie merece estar en esos centros de detención sufriendo, sin medicina, contaminándose con el COVID”.

Varias organizaciones de derechos de los inmigrantes presentaron una queja a las autoridades con testimonios de 25 personas detenidas en ese centro.

Lorena Bonilla, activista proinmigrante, dice: “recién esta semana sacaron un documento con testimonios de personas en el centro están testificando que no están recibiendo medicamento, pacientes de asma, gente con ataques epilépticos no les dan medicamento, gente enferma con sana, no les hacen exámenes no les dan mascarillas”.

El esposo de Roselene Etienne es uno de los inmigrantes indocumentados que lleva 8 meses dentro de ese centro, dice: “Yo quiero que mi esposo regrese a su hogar, él no está comiendo allí, necesitan dejarlos salir, me dice que está muriendo cada día, me cuenta que muchas personas están dentro con el COVID, los mantienen como rehenes. Ellos están recibiendo peor trato que hasta los animales, si estuviera pasando a un animal estarían haciendo bulla, queremos esa atención porque son seres humanos, tienen familias no hay razón por la que deben estar sufriendo físicamente y emocionalmente”.

A través de un comunicado ICE dijo:

“Como hay un litigio pendiente sobre este tema, no podemos hablar específicamente sobre la demanda, ya que ICE no comenta sobre litigios pendientes”.