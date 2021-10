Protestas en Miami Beach contra la reducción de horario de ventas de bebidas alcohólicas

Con pancartas en manos y alzando su voz decena de trabajadores y dueños de pequeñas empresas del área del distrito de entretenimiento de south beach protestaron frente al ayuntamiento para que no se apruebe de manera permanente la propuesta del alcalde de poner fin a la venta de bebidas alcoholicas a las 2 de la mañana en lugar de las 5 Am.

Michael Góngora, comisionado Miami Beach, dice:

"Esto esta en la boleta de noviembre 2 los votantes van a dar su opinión si la ciudad debe parar la bebida de alcohol a las 2 de la mañana".

"Limitar la venta de bebidas no hace cambio todo lo contrario cerrar va incrementar el crimen es pq no hay policia en Ocean drive allí van los criminales lo estoy viviendo tengo que salir huyendo con mis hijos pq es imposible vivir allí pero no tiene nada que ver con la venta", dice un residente.

La reducción del horario de la venta de alcohol en esta popular area entró en vigor en mayo tras una reñida votación 4 sobre tres votos en la comisión de Miami Beach

"Los que estuvieron aquí son empleados que ganan sus ingresos pagan sus rentas por trabajar a las 5 como siempre se ha hecho, yo soy delos comisionados en contra de esto me parece que no soluciona nuestro problema de crimen".

"Si tu cuentas Las ultimas dos horas, en un mes son 60 horas que nos quitan de nuestro salario y en esas ultimas horas se hace bastante dinero, nos afecta mucho a nosotros y a los turistas que vienen de una expectativa de Miami", dice una bartender..

David Wallack, dueño deL club nocturno Mango, dice:

"Estamos aquí para expresar que no es verdad que la vida nocturna es la causante del crimen en las calles, esta formula solo provocara perdidas y déficit en el presupuesto de nuestra ciudad y aumentara los taxes de los residentes".

Sin embargo para el alcalde la fiesta 24 horas al día y la venta de bebidas alcoholicas son las causantes del incremento de los tiroteos.

"Yo apoyo el cierre pq creo que debemos apartarnos de ser un distrito de fiesta que hemos creado en el medio de nuestra ciudad que si vemos en el mapa es donde se da todo el crimen en nuestra ciudad, se concentra en esta pequeña area

Joe García, ex congresista, asegura:

"En este punto esta equivocado y cuando puso esto en votación lo rechazaron 66 35% Cuál será el futuro del corazón turístico de esta ciudad? La respuesta está en manos de los votantes".