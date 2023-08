Protestas en condominio por aumentos en tarifas de mantenimiento y primas de seguro

Numerosas patrullas llegaron hasta la comunidad Century Village en Pembroke Pines alertados por las protestas de los residentes del lugar, quienes se alarmaron tras una reunión donde se anunció el aumento de las tarifas de seguros.

Las cámaras de teléfonos celulares de muchos de los residentes captaron escenas en las que se dejaba oír: “nos van a seguir robando porque esos cien dólares no hay que pagarlos”.

Magaly Otero, una residente del lugar cuenta que“cuando se dieron cuenta llegó mucha gente, la fila afuera yo creo que fue casi todo el mundo. El 90 por ciento fueron y no dejaron entrar porque no estaban preparados para esto y la gente empezó a protestar. Llamaron la policía y sacaron la gente de la fila no los dejaron quedarse en el lobby”.

Y es que según esta residente de la comunidad “Century Village” habían sido convocados para anunciar un aumento monetario mensual para un seguro.

Quieren subir todo, la maintenance (el mantenimiento) y todas esas cosas, ese es el problema de lo que está pasando ahora”, explica Virginia García.

En la comunidad localizada en el 13460 del suroeste a la altura de la calle 10 de Pembroke Pines residen mayores de 55 años quienes alegan que pagan un alto costo de mantenimiento y los aumentos serán “incosteables”.

“Yo no tengo más dinero. Mi retiro es muy poco y doscientos dólares quieren aumentar mensuales -dicen ellos que es pal seguro pero los seguros aquí son individuales yo no se cual es el seguro”, cuestiona la residente Juana Fariñas.

Muchos residentes piden la ayuda de las autoridades competentes para que hayan soluciones.

“Aquí teníamos buenos precios, seguridad y paz pero ya no la hay. Yo se que los comisionados no tienen culpa pero el gobierno es el que tiene la culpa, entonces tenemos que decirle al gobierno que nos ayude sino past away para todos los viejos que vivimos aquí”, comenta Nury Fraga.