Protestan por la construcción de casas para desamparados en Virginia Key

Construir casas para desamparados no es una opción viable, dicen quienes visitan un parque en Virginia Key que se ha envuelto en medio de una polémica debido a que pudiera albergar a decenas de personas sin hogar, motivo hque ha generado una protesta este sábado.

Por ese motivo hoy la protesta comenzo allí y se extendió hacia la bahía, con manifestantes en kayak, a muy pocos pies de distancia de donde quieren construir las casas para albergar a los Desamparados de la ciudad de Miami.

Quienes protestan dicen que no quieren perder estele paraíso enclavado en Virginia Key y que no es apropiado como lugar de residencia para nadie, por las diferentes actividades que la comunidad desarrolla en este espacio público.

Danny Chelini, residente de Miami, remarca que en el lugar tienes opciones para “para hacer kayak, (montar) bicicleta, un montón de cosas. Una vez que eso este aquí instalado, no va a ser mas así”.

Esther Alonso, quien es propietaria del centro de recreaciones de Virginia Key se sumó a la protesta de este sábado, pues considera que si la intención es ayudar a los desamparados deberían hacerlo de una manera diferente.

“Hay que estabilizarlos para tratar de moverlos a un lugar donde encuentren asistencia mas profunda”, alega Esther Alonso.

Una opinión con la que coincide Luis Maria Alperon, quien considera que “es más fácil excluirlos, incluso de la sociedad, porque en este parque, por los alrededores no hay un mercado, no hay un hospital no hay un acceso inmediato. Eso es una mentira que quieren ayudar a los homeless poniéndolos aquí”.

El proyecto tiene el apoyo del comisionado de la ciudad de Miami, Joe Carollo, quien dijo la semana pasada que en “Virginia Ney, nadie vive ahí. Es una isla nuestra de unos mil acres, que nadie vive ahí”.

Pero la comisionada Raquel Regalado rechaza desde todo punto de vista esta opción. “Hemos invertido millones de dólares para restaurar ese sitio, y la preocupación es que un cambio tan dramático a un uso residencial impactaría el medio ambiente de una manera que no podríamos restaurarlo”, advirtió Regalado.

Unos 13 mil residentes ya firmaron una petición para que no se construyan dichas propiedades en este lugar, que está junto a un sendero de bicicletas muy concurrido por familias de nuestra comunidad.

En 1982 el condado de Miami Dade le cedió a la ciudad de Miami este terreno pero con la condición de que se usara exclusivamente como parque abierto al público. Ahora el debate se amplía pero habrá que esperar hasta fin de septiembre para ver si la comisión de la ciudad encuentra otra opción a este problema de ubicar a los desamparados en lugar adecuado.