Protestan en Centro de Detención Krome exigiendo mejores condiciones para los detenidos

Este sábado en Miami decenas de personas se reunieron frente al Centro de Detención Krome, exigiendo mejores condiciones para los detenidos. La manifestación tuvo lugar en la intersección de Southwest 177th Avenue y 12th Street, donde los asistentes, portando carteles y coreando consignas, denunciaron el supuesto hacinamiento y la falta de recursos básicos en la instalación.

El aumento de arrestos de inmigrantes ha provocado un supuesto incremento en la cantidad de personas enviadas a Krome.

Activistas y familiares de detenidos han alertado sobre la supuesta falta de camas, deficiencias en la alimentación y carencias en la atención médica.

Lisabdra Torres, esposa de detenido dice:

"Mi esposo fue detenido por ICE y lo llevaron a Krome. Después lo trasladaron sin avisarnos a otro estado. No sé ni dónde está ahora. Estoy desesperada, con miedo de que lo manden para Cuba. Es como si lo hubieran arrancado de nuestras vidas".

Aunque la protesta estaba programada para iniciar a las 11:00 a. m., en un principio solo un grupo reducido de personas se concentró cerca del Miccosukee Casino, donde los organizadores habían recibido permiso para estacionarse. Sin embargo, la policía ordenó su retiro, lo que obligó a los manifestantes a reubicarse más cerca de la entrada del centro de detención.

Con el paso de las horas, aumentó el número de personas que exigían cambios en el trato a los detenidos. Durante la manifestación, conductores de automóviles y camiones que pasaban por la zona hicieron sonar sus bocinas en señal de apoyo.

"Desde que se lo llevaron, mi vida cambió por completo. No duermo, no como bien. Mi hijo me pregunta todos los días por su papá. Y yo no tengo respuestas", dice Torres.

La protesta en Krome forma parte de un movimiento más amplio en contra de la política migratoria de EE.UU. Y Organizaciones de derechos humanos han insistido en la necesidad de una revisión urgente del sistema de detención, exigiendo mejores condiciones y un trato más humanitario para los inmigrantes.

Se espera que la presión continúe en los próximos días, con nuevas protestas y llamados a la acción dirigidos a las autoridades locales y federales.