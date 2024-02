¿Protegida o a la deriva? La batalla legal de Joe Carollo por su hogar en Coconut Grove

En medio de tensiones legales y la amenaza inminente de perder su hogar, el Comisionado de Miami, Joe Carollo, enfrenta un desafío judicial que podría cambiar el curso de su vida. Los U.S. Marshalls han notificado a Carollo sobre el inicio del proceso de incautación de su casa, valuada en millones, como parte del cumplimiento de una sentencia judicial colosal en su contra. A pesar de las sombrías perspectivas, Carollo insiste en que su morada, la que comparte con su familia, está fuera del alcance de cualquier medida legal. ¿Es su afirmación una estrategia desesperada o hay fundamentos sólidos en su defensa?

EL DILEMA DEL HOMESTEAD

La clave de la disputa legal radica en la denominada "Homestead Exemption", una protección constitucional que, según Carollo, debería salvaguardar su propiedad. El comisionado, político de larga data, alega que su hogar en Coconut Grove, adquirido hace más de 29 años por $574,000, está resguardado por la Constitución de Florida y, por ende, inmune a cualquier intento de confiscación.

Sin embargo, los abogados de los empresarios Bill Fuller y Martin Pinilla, ganadores de una demanda por 63 millones de dólares, argumentan que la casa no cuenta con la Homestead Exemption necesaria para fines fiscales, lo que podría allanar el camino para satisfacer parcialmente la deuda pendiente.

ENTREVISTA EXCLUSIVA

En una entrevista exclusiva con Joe Carollo, este sostiene con firmeza que la Homestead Exemption es su escudo legal, protegiendo la casa que ha sido su residencia durante décadas. "Esta casa está basada en lo que llaman Homestead y está protegida por la Constitución de Florida. No me voy de aquí, y no tengo a dónde irme. Soy un político honesto y esta casa es nuestro hogar desde hace casi tres décadas", declaró el Comisionado.

Carollo, consciente de los cambios en los distritos, alquiló un apartamento en la Pequeña Habana durante los últimos años para cumplir con los requisitos de residencia en el Distrito 3. Aunque presentó una solicitud de exención de Homestead este año, aún espera la aprobación.

EL VEREDICTO DE LOS EXPERTOS

Para arrojar luz sobre la complejidad legal de este caso, consultamos al abogado especializado en casos civiles, Raul E. Espinosa. Según Espinosa, la Homestead Exemption no solo opera desde el punto de vista tributario (Artículo 7), sino que encuentra un respaldo sólido en el Artículo 10 de la Constitución de Florida. Este último protege la vivienda de ejecuciones forzadas por terceros, como el caso de acreedores tras una sentencia.

"Es caso por caso, pero en principio no existe una regla que diga que debes estar un año o un día en la casa", explicó Espinosa sobre los requisitos para demostrar que es tu vivienda principal. Analizando el historial de Carollo con la propiedad en cuestión, el abogado sugiere que tienen argumentos sólidos para protegerla, destacando la intención continua del comisionado de regresar a su residencia principal.

¿TODO ESTÁ PROTEGIDO?

Aunque la Homestead Exemption brinda una protección sólida, Espinosa advierte que no cubre la totalidad de los bienes dentro de la casa. Los acreedores podrían entrar y embargar lo que se encuentre en su interior, excluyendo artículos personales de la esposa de Carollo, por ejemplo.

Con la batalla legal apenas en sus primeros compases, ambas partes presentarán pruebas y argumentos antes de que se tome una decisión final sobre la posible subasta de la casa para saldar la deuda pendiente. La incertidumbre prevalece, y el destino del hogar de Joe Carollo pende de un hilo legal que decidirá si su refugio de casi tres décadas seguirá siendo su bastión o si, por el contrario, se convertirá en la pieza clave para saldar una deuda multimillonaria.