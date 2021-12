Propuesta para construir estadio para los Huracanes de Miami

Los Huracanes de Miami jugaron en el Orange Bowl por 71 años, su hogar exclusivo, donde hicieron historia hasta el 2007. Cuando fue derrumbado comenzaron a compartir el estadio con los Miami Dolphins en el norte del Condado. Muchos han soñado con un hogar propio para los Huracanes de Miami y ahora un graduado de la universidad se ha propuesto hacer ese sueño realidad en la sede de una secundaria histórica de la ciudad de Coral Gables.

John Ruiz asegura que la escuela, Coral Gables High que tiene 75 años, sería reconstruida y mucho mejor con el estadio aquí al lado y él junto a su familia está dispuesto a asegurar el costo del proyecto entre 300 y 400 millones de dólares.

La nueva etapa de los Huracanes de Miami debe vivirse con victorias mayormente en un nuevo hogar, un estadio nuevo en la ciudad de Coral Gables. Esa es la meta de este abogado y empresario multimillonario graduado de la Universidad de Mami

John Ruiz ha establecido un comité para estudiar cual sería el mejor lugar para construir un estadio cerca del plantel de la Universidad de Miami

“En estos momentos lo estamos estudiando pero todos los estudios nos revelan que la Universidad de Miami esta tan cerca de Coral Gables Senior High que se puede caminar, tenemos Ponce De León, tenemos la US 1”, dice Ruiz.

Y agrega: “la idea no es solo para traer un estadio para el equipo de fútbol sino traer piscinas, traer para jugar baloncesto. si te fijas en el Dade County muchas escuelas no tienen la habilidad de jugar, no tienen para practicar”.

La noticia ha corrido como pólvora en la escuela, en un principio los estudiantes creyeron que su escuela pudiera desaparecer y comenzaron campañas para oponerse en las redes sociales, pero aun con la aclaración algunos no lo ven con buenos ojos.

Ruiz afirmó que no ha hablado con oficiales de Coral Gables sobre los planes porque no es el momento, porque todavía está en la fase de estudio, mientras que a través de un comunicado. La ciudad nos dijo que no apoyan el proyecto porque no creen que la zona es apropiada.