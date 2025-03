Propuesta de Junta Escolar para proteger a inmigrantes

Una propuesta presentada por el miembro de la Junta Escolar de Miami-Dade, Danny Espino, ha generado un intenso debate entre sus colegas y la comunidad. La medida, que busca instar al Congreso y al presidente Donald Trump a desarrollar protecciones migratorias para beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), ha sido calificada como un gesto simbólico, pero con un gran peso para quienes se sienten en riesgo.

Durante la reunión del Comité de Apoyo Comunitario de la Junta Escolar, Espino dejó en claro que su intención no responde a un cambio en su postura política, sino a las preocupaciones de su distrito, el número 5, que abarca Doral y Sweetwater, donde residen miles de inmigrantes venezolanos y de otras nacionalidades amparadas por el TPS.

"Quiero comenzar diciendo que apoyo los esfuerzos del presidente Trump de asegurar el país, la frontera y nuestras comunidades", enfatizó Espino al inicio de su intervención, marcando su postura conservadora. Sin embargo, también expresó su preocupación por la posible eliminación del TPS sin alternativas que protejan a quienes han residido legalmente en el país durante años.

Si bien la propuesta de Espino obtuvo el respaldo de ocho de los nueve miembros presentes en la reunión, el sector más conservador de la Junta Escolar no mostró el mismo entusiasmo. Entre ellos, Roberto Alonso manifestó su inquietud de que la Junta pierda su enfoque en temas educativos.

"No quiero que nuestra Junta se desvíe de su misión principal", señaló Alonso.

Por su parte, la presidenta de la Junta Escolar, Mari Tere Rojas, enfatizó que este tipo de decisiones no están dentro de la jurisdicción del organismo. "La Junta Escolar no tiene competencia en asuntos migratorios", aclaró, intentando cerrar el debate sobre el tema.

A pesar de las objeciones, Espino defendió la necesidad de elevar la voz en nombre de los residentes de su distrito. Según él, las preocupaciones sobre el futuro del TPS no son abstractas, sino parte de las conversaciones diarias con las familias de Doral.

"No pasa una semana en la que no me encuentre con padres preocupados en la práctica deportiva de mis hijos. La confusión y el miedo son reales", afirmó, destacando que su papel como representante escolar implica escuchar y responder a la comunidad que lo eligió.

Su punto de vista fue respaldado por Luisa Santos, otra integrante de la Junta Escolar, quien compartió su propia experiencia como inmigrante indocumentada en el pasado. "Cuando los líderes del sistema educativo dijeron que apoyaban a la comunidad inmigrante, eso significó todo para mí. La comunidad tiene miedo en este momento, y este respaldo simbólico es importante", expresó Santos con emoción.

La propuesta no ha sido descartada. El próximo miércoles será discutida en la reunión regular de la Junta Escolar, donde se espera que sea sometida a votación. Aunque la medida no tiene un impacto legal directo, su relevancia simbólica podría enviar un mensaje de apoyo a los miles de inmigrantes que temen por su estatus en el país.

Con un escenario político cada vez más polarizado, la Junta Escolar de Miami-Dade enfrenta un dilema que va más allá de sus competencias: ¿Debe un organismo educativo tomar postura en temas migratorios o debe limitarse exclusivamente a su función administrativa?

La votación del miércoles podría marcar un precedente en cómo las instituciones locales responden a las preocupaciones de sus comunidades más vulnerables.