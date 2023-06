Propietarios de edificios temen ser desalojados

En medio de la polémica entre una asociación de vecinos y un nuevo dueño, está el edificio localizado en el 6484 de Indian Creek Drive.

El edificio de los años 50 está en una zona en crecimiento de Miami Beach, que primero fue un motel y luego un complejo de apartamentos de unas 102 unidades privadas pero todo se erije sobre tierra rentada.

Con un nuevo dueño en 2018, dicen los inquilinos que llegó el problema.

Irene López, presidenta de la asociación de “Gardens on the Bay”, cree que todo es “porque no quiere reconocer la asociación y demandó a los dueños de cada apartamento”.

Guardan decenas de documentos que registran las quejas oficiales del nuevo dueño, que comenzaron al llegar en 2022, sobre supuestas irregularidades en el techo, paredes y estacionamiento.

“La primera demanda en diciembre pedía que lo hiciera en treinta días. Ahora en la demanda dicen que quieren 90 días. Eso es imposible. No hay ningún contratista que lo quiera hacer y menos en tiempo ciclónico”.

Eduardo Miguel, vicepresidente de asociación dice que “había algunas paredes que se habían roto y se repararon todas. El sugirió que se pusieran protectores para evitar el daño en las columnas”.

Pero insiste en que han trabajado para ponerse al día, con el "costo financiero hacia los dueños. Muchos son ancianos en fixed income”, por lo que las notificaciones de desalojo, alarman especialmente a los adultos mayores.

En un amplio comunicado, un representante del propietario del terreno “Gardens on the bay” señaló que existe especial preocupación por la estructura de los balcones y que “las discusiones con la nueva presidenta les han dado confianza de que la asociación está en proceso de contratar un ingeniero para hacer las reparaciones necesarias”.

Pero la asociación asegura que se trataría únicamente de tres balcones y sostienen que la ubicación privilegiada del inmueble es lo que está en la mira del nuevo dueño.