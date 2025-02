Propietarios de condominios se organizan y evitan deuda millonaria

En diciembre compartimos una historia de un grupo de propietarios del condominio Summit Towers de Hollywood que luchaba en contra de unas renovaciones que podrían costarles millones de dólares.

Lester Berrios, dueño de una propiedad en el condo, dice que "desafortunadamente quieren sacar un préstamo de 56 millones de dólares".

Para hacer renovaciones que muchos residentes catalogaron de innecesarias ya que ellos dicen que el edificio había completado el proceso de recertificación de 40 años recientemente.

“Este es un “wish list” un listado de lo que los niños ponen para decir yo quiero que Santa me traiga todo esto”, considera Berrios.

Dos senadores estatales también estuvieron presentes ese día. El senador demócrata Jason Pizzo dijo que la ley estatal requiere reparaciones estructurales de los edificios, pero él ha visto que en muchos casos, las juntas proponen proyectos que no cumplen con esos criterios.

En diciembre, varios miembros de la junta de Summit Towers dijeron que estaban siguiendo los consejos de profesionales y que las reparaciones eran necesarias, pero unas semanas después “gracias a dios pudimos eliminar 56 millones de dólares”, apunta Berrios.

“Gracias a la comunidad de nosotros. Todos nos juntamos, fuimos un grupo bien fuerte”, advierte Lester Berrios, quien asegura que desde entonces han elegido nuevos miembros en la junta de condominio, incluyendo un nuevo presidente.

Bill Knickerbocker explica que el banco decidió rechazar el préstamo que habían pedido para hacer las renovaciones, por la posibilidad de una demanda en contra de la junta. “Contratamos a un abogado y los íbamos a llevar a la corte”, dijo el nuevo presidente de la junta.

Lester Berrios dice que espera que la historia de su comunidad inspire a otros propietarios de condominios a estar informados y organizarse: “Involúcrense en su comunidad, estén atentos a lo que está ocurriendo en su asociación. Si usted siente que su asociación no le está aclarando todo lo que está ocurriendo en ese edificio para mantener ese edificio pregunte porque si no de pronto van a tener una deuda más de 100 mil dólares por cualquier unidad, dinero que mucha gente no tiene”.

El nuevo presidente de la junta de condominios dice que espera una cuota especial en un futuro porque hay cosas que necesitan ser reparadas para garantizar que el edificio apruebe su recertificación de 50 años, cuando llegue el momento. Dice que están buscando maneras de reducir costos. Contactamos a un representante de la junta anterior pero no recibimos respuesta.