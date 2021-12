Propietario se queja de inacción policial por robo en casa de empeño

En el robo ocurrido el pasado viernes 19 de noviembre alrededor de las 8 de la noche. Están incluidas joyas y herramientas. Pero sobre todo numerosas armas de fuego, que incluyen hasta rifles de grado militar.

Ruslan Villalba propietario de la casa de empeño localizada en el 2616 del noroeste a la altura de la 21 Terrace en miami tiene preocupación por las numerosas armas presuntamente robadas del establecimiento.

“Faltaban unas 14 AK- 47 unas 13 AR- 15 y tres fusiles”, dice Villalba.

Un incidente al que, asegura, las autoridades no le están dando toda la importancia debida.

“La policía de miami habla mucho de la violencia en las calles con arma de fuego y esto que entonces? O sea, no hay, no hay una respuesta”, dice.

Segun Villalba, al día siguiente del robo, un botín valorado en unos 90 mil dólares, intentaron comunicarse con el empleado de la noche anterior.

“Nosotros hasta ese momento pensamos cualquier cosa menos lo que había sido, manejamos cualquier cosa, porque la tienda estaba cerrada, es una persona de mi entera confianza. No había ninguna señal de violencia. Manejamos la hipótesis de un secuestro hasta cualquier otra cosa”.

Villalba asegura que este video de vigilancia del local muestra a un sujeto cuando desconecta las cámaras la noche del incidente. Agregan que pudieron comunicarse con el hombre, de quien, dice, pasaba por un episodio depresivo, solo a través de mensajes de textos.

Y él nos contesta las palabras textuales. Tenemos el mensaje. Dice: “no nos robaron fui yo”.

Alegan no hubo más comunicación y llamaron a las autoridades presentando uan denuncia, pero hasta el momento, dice “no es que no hay una respuesta satisfactoria para mi o una respuesta que me convenza, sino que no hay ninguna respuesta”.

Villalba nos dijo temer por su seguridad y la de sus empleados. Saben que no se han efectuado arrestos aún.

Intentamos obtener información del departamento policial de Miami, pero tampoco obtuvimos respuesta sobre el caso.