Propietario de club nocturno en Miami denuncia haber sido estafado por presunta contratista

Manuel Francos, propietario del reconocido club nocturno Azúcar en Miami, asegura haber sido víctima de una estafa a manos de Geisy Valdés Caballero, una mujer de 48 años que actualmente se encuentra tras las rejas por un caso similar.

“Geisy Valdés… oye, ese apellido me resonó. Y ahí fue cuando vi el impacto en las cámaras, en el televisor”, contó Francos.

Según relata, todo comenzó en 2023, cuando buscaba realizar unas remodelaciones en su negocio, luego de que la Ciudad de Miami le exigiera modificaciones como cambiar el techo exterior y construir un camerino con baño, tras más de cuatro décadas de operación.

“Después de 40 años en este negocio, me dijeron que tenía que hacer esos cambios”, explicó el empresario, quien decidió contratar a Valdés Caballero para la obra.

Francos conserva copias de los contratos, cheques y depósitos bancarios que, según él, entregó a la supuesta contratista. Sin embargo, asegura que la obra nunca se realizó y que los meses pasaron entre promesas incumplidas y excusas.

“Me decía: ‘Sí, Manolo… eso no me ha llegado… los aires acondicionados ya están en camino’. Así mantuvo el diálogo, pero no hizo absolutamente nada”, lamenta Francos.

Mientras tanto, Geisy Valdés Caballero enfrenta cargos luego de que la policía de Miami la arrestara este año por un caso separado: en 2023, habría firmado otro contrato para remodelar una residencia, cobrado $26,000, y nunca regresó a hacer el trabajo, según el reporte oficial.

Valdés aseguró a las autoridades que ofreció un reembolso a la víctima, pero esta supuestamente lo rechazó. Sin embargo, Francos lo desmiente categóricamente. “Ella dice que ofreció un reembolso. Eso no es cierto”, enfatizó.

Manuel explicó que, ante la falta de respuesta, tuvo que contratar a otra empresa para terminar el proyecto que Valdés nunca inició. No obstante, revela que el mes pasado le envió un mensaje de texto a la acusada, en un último intento de resolver el asunto.

El caso de Francos podría ser uno más en una serie de denuncias contra Valdés Caballero, quien enfrenta una investigación activa por posibles fraudes cometidos bajo su supuesta labor como contratista.