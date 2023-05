Prohiben materiales escolares inapropiados tras queja de una madre

La directora de la escuela Bob Graham, de Miami Lakes, autorizó la entrada de una madre a la biblioteca, tal y como lo indica la póliza del distrito escolar, pero lo que la madre encontró dentro provocó cambios en las disposiciones del plantel.

Daily Salinas, madre de estudiantes que asisten a Bob Graham Learning Center, aseguró que ella “no estaba buscando libros para sacar libros, ni para censurar ningún libro, que quede claro eso. Yo fui buscando libros al azar quería saber que tipo de contenido hay en la librería y hacer que se respete el derecho de los padres en la educación”.

Luego de esta acción, la biblioteca de la escuela Bob Graham en Miami Lakes limitó el acceso a ciertos libros y un poema, a algunos estudiantes del plantel, luego que la madre se quejara al considerar que los materiales escolares no eran apropiados para los alumnos.

El poema es el mismo que recitó la joven Amanda Gorman durante la inauguración presidencial de Joe Biden.

Daily Salinas, dice que sus hijos estudian en esa escuela, y que leyó un libro en particular, “Countries in the news: Cuba”, que no refleja la realidad de la isla “Cuando yo empecé a leer, yo dije aquí la historia no está contada completa, eso me molestó”.

El miembro de la Junta Escolar, Roberto Alonso, dice que la directora del plantel actuó bajo la póliza del distrito. En esta situación, la principal de la escuela oyó la preocupación del padre y tuvo un comité que revisó los libros.

Por otra parte, el distrito escolar de Broward desmintió imágenes publicadas en las redes sociales, en las que una empleada de un centro escolar alega que el estado decidió qué libros son apropiados y cuáles no.

En referencia a los libros, el distrito escolar de Miami-Dade comunicó que “ninguna de las objeciones se ha elevado a nivel de distrito ... las decisiones tomadas por el School Materials Review Committee (SMRC) que revisa los materiales escolares en la escuela sólo afectan a la escuela donde se hace el reto. Como resultado de estos cuestionamientos, ningún libro ha sido retirado o prohibido en la escuela/distrito".