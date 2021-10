Programan audiencia de último minuto para presunto autor de la masacre de Parkland

Una audiencia judicial de último minuto ha sido programada para este viernes en el sur de Florida en relación al caso de Nikolas Cruz, el autor confeso de la masacre de Parkland. Un tiroteo en el que murieron baleadas 17 personas e igual número resultaron heridas en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas.

La audiencia en el Tribunal de Circuito del Condado de Broward se programó abruptamente este jueves y aunque no describe el propósito se presume que Cruz podría declararse culpable de los 17 cargos de asesinato que pesan en su contra. Los abogados del joven no han respondido llamadas, mensajes de texto o correos electrónicos de agencias de noticias por lo que no se ha podido precisar nada al respecto.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Según muestran los registros judiciales, la audiencia de estado es ante la jueza de circuito Elizabeth Scherer. En la cita Cruz también se declararía culpable de 17 cargos de intento de asesinato por lo sucedido en la secundaria de Parkland. Hasta el momento no se había fijado una fecha para el juicio.

Se espera la presencia de los abogados pero no así de Nikolas Cruz quien no estaría presente en la corte y cuyas declaraciones de culpabilidad se ingresarían en una fecha posterior.

Los fiscales siempre han insistido en que Cruz merece la muerte por los asesinatos cometidos, por lo que aún se enfrentaría a un jurado para determinar si recibe la pena de muerte o cadena perpetua.

La oficina del fiscal estatal del condado de Broward emitió un comunicado el jueves por la noche diciendo que los abogados de Cruz tendrían que comentar sobre cualquier posible declaración de culpabilidad.

"Tenemos que remitir todas sus preguntas a la defensa", dijo la declaración del fiscal estatal. “No ha habido negociaciones de declaración de culpabilidad con la fiscalía. Si se declara culpable, todavía habría una fase de penalización".

Se han realizado preparativos para lo que sería el mayor juicio por asesinato en la historia del condado de Broward, y uno de los crímenes más infames de la historia de Florida.

Deciden fecha para la selección del jurado y el inicio de testimonios

Cruz, de 23 años, fue arrestado aproximadamente una hora después del ataque con un rifle semiautomático AR-15 el día de San Valentín de 2018. Sus abogados se han ofrecido en repetidas ocasiones a declararse culpables a cambio de una sentencia garantizada de cadena perpetua, pero los fiscales se han negado a abandonar su búsqueda de la pena de muerte.