Programa prepara a presos a entrenar perros rescatados para su adopción

Un programa en el sur de la Florida entrena a perros rescatados disponibles para adopción como perros de terapia, con la particularidad de que también prepara a algunos presos a convertirse en entrenadores.

El programa Paws and Stripes se inició en el 2006 en el condado Brevard y ahora se ha extendido al condado Palm Beach.

Recientemente se graduaron tres jóvenes que han saldado sus cuentas con la justicia o que están por hacerlo, y que agradecen esta oportunidad.

"Primero fue difícil porque uno tiene otra mentalidad diferente, estás encerrado y de repente te ponen con un perro, ¿qué hago? Pero tenemos buenos entrenadores y a todos los que nos dieron la oportunidad estamos bien agradecidos”, dijo Jorge Prieto, quien estuvo preso por posesión de arma.

Daniel Dugan, quien estuvo preso por robo, afirma que el programa "me hizo ver una luz al final del túnel y me hizo darme cuenta que estas personas me aceptan y que están dispuestas a brindarme ayuda y es fantástico estar alrededor de ese tipo de energía porque es difícil alejarte de la mala energía cuando estás encerrado”

El objetivo es que estos perros de terapia, tras ser entrenados puedan ayudar a los distintos departamentos policiales, entre otras cosas, con víctimas de episodios violentos y traumáticos especialmente con los niños.