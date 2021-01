Proceso de vacunación en Miami-Dade avanza entre quejas para obtener citas

Mientras continúa la gran demanda de citas para obtener la vacuna contra el COVID-19 en Miami-Dade, las autoridades buscan la manera de ampliar los sitios para distribuirlas.

El zoológico de Miami será el próximo en abrir en el condado y se espera que comience a funcionar esta semana. Las autoridades de Miami-Dade recomiendan visitar de manera recurrente el sitio: miamidade.gov/vacuna/ para solicitar una cita cuando estén disponibles.

Tienen el personal médico, la asistencia logística y de seguridad, centros de vacunación para acudir en automóvil o espacios grandes en hospitales como el Baptist y varios en el Jackson y muchos residentes que desean protegerse del virus.

"Yo creo que es un paso importante para terminar esta pandemia y todo el mundo debería hacerlo", alegan algunos, pero hay la disponibilidad de vacunas no es suficiente para todos.

El sistema de salud del Jackson Memorial, por ejemplo, ha estado vacunado a unas 2 mil personas diariamente.

Carlos Migoya, presidente del sistema de Salud del Jackson, considera que "el estado nos está dando básicamente 14 mil vacunas a la semana por eso estamos dando esas 2 mil por día. Tenemos entendido que posiblemente para la semana que viene posiblemente nos reduzcan a 7 mil vacunas, para el próximo lunes o martes tenemos que reducir a mil por día".

Mientras tanto esta semana la administración Trump cambió sus recomendaciones: vacunar primero a los mayores de 65 años como ya está haciendo el estado de la Florida, pero también aquellos con ciertas condiciones médicas como la diabetes. Algo que el presidente del sistema de salud público de Miami-Dade asegura no se puede cumplir en estos momentos.

Migoya explica que "al no tener suficientes vacunas no podemos abrirlo a otros programas más hasta que no terminemos con las personas mayores, el riesgo más grande son las personas mayores y ese es riesgo de nosotros".

Hay unos 465 mil residentes mayores de 65 años en Miami-Dade y estiman que por ahora poco más de las mitad desea vacunarse. El estado de la Florida está recibiendo unas 250 mil vacunas semanalmente y en el condado se han vacunado unas 80 mil personas hasta este miércoles.

La alcaldesa de Miami-Dade recorrió el miércoles centro de pruebas y vacunación ubicado en Tropical Park, donde dijo que es el estado es quien decide cómo distribuir las vacunas

"Cada semana tenemos una llamada de conferencia con el estado y ellos dedicen cuantas va a recibir cada lugar en el estado", aseveró Daniella Levine Cava.

Según Migoya "hace falta que el estado reciba el mínimo de 500 mil vacunas semanales para entonces llegar a un nivel aceptable para nuestro condado". Con esa cifra se podría llegar a la meta y poder vacunar a un 40 o 50 por ciento de la población de Miami-Dade en cuatro meses.

Y para cumplir esa meta están preparando otros lugares como el zoológico en el sur del condado y FIU donde los médicos y enfermeros comenzaron a vacunar a empleados mayores de 65 años. La universidad ha solicitado convertir su campus principal en un centro de vacunación para la comunidad.