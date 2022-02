Problemas con tanques de oxígeno

Muchas personas que contraen Covid-19 quedan con secuelas que requieren atención médica después de que superan el virus. Ese fue el caso de un residente de Coral Springs que quedo dependiendo de una máquina de oxígeno después de estar hospitalizado con coronavirus.

Jaime Aguirre contrajo covid-19 el año pasado y dice que por poco no vive para contarlo: “estuve hospitalizado por un mes en el hospital de aquí de Coral Springs… pero ese COVID me dejó los pulmones en malas condiciones, porque adquirí una neumonía que casi me mata”.

Cuenta que cuando salió del hospital quedó con problemas respiratorios.

“Entonces tenía que tener máquina de oxígeno, estarme oxigenando constantemente”

Dice que los cilindros de oxígeno los ordenaba a través de la empresa One Home pero según él, no estaban llenos.

“Mme decían ya lo llamamos y pasaban una dos tres cuatro semanas y una vez lo trajeron y comencé yo a probar tarro por tarro esos cilindros y nada…no tenían oxígeno, es que me mandaron nada de oxígeno entonces yo llamaba otra vez, venían a recoger, le vamos a traer otros, me daban un refill, volvía lo mismo, no tenían oxígeno”.

Fue ahí que decidió contactar a Telemundo 51 Responde.

Luz Sánchez, de Telemundo 51 Responde, dice: “sabíamos que había una escasez de oxígeno así que nos dimos a la tarea de llamar a la compañía y pedirle que atendieran este caso”.

“Ella llamó allá y preguntó qué pasaba con el oxígeno que yo lo necesitaba. Inmediatamente al otro día estaban aquí con los cilindros de oxígeno (…) totalmente llenos”.

Le preguntamos a la empresa One Home que había sucedido en el caso del señor Aguirre, pero no nos contestaron. Él dice que se ha recuperado, ya no necesita oxígeno y está agradecido con la labor de Luz.

“Es muy gratificante poder ayudar a nuestros televidentes durante la pandemia, especialmente esas personas que tienen discapacidad y sin poder atender estos asuntos que son de suma urgencia”, dice Luz.

