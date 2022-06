Problemas con seguro de auto

En el estado de la Florida, si dos autos chocan, el conductor de atrás es el responsable. Él o su aseguradora tienen que pagar por las reparaciones. Aunque la ley es clara, a veces conseguir que pague la aseguradora del conductor responsable no es fácil. Eso le paso a una mujer que contacto a Telemundo 51 Responde.

Katya Galbis, es una nutricionista que vive en Orlando y dice que todo comenzó cuando tuvo un accidente vehicular en septiembre. “La persona me pegó por atrás y el seguro de la señora fue, ha sido el problema, en estos últimos meses”, dice Katya. Habla del seguro United Automobile Insurance Company o UAIC, con sede en Miami, a quien, dice, contactó inmediatamente para que cubrieran la reparación del auto, pero dice que le dijeron “que la investigación de mi caso iba a tardar 60 o más días, que si quería podía contactar a mi seguro”.

Katya dice que como la policía determinó que el accidente no fue su culpa, no quiso reclamarle a su seguro y arriesgar que le subieran la prima, así que esperó. “En enero me mandan un email y me dicen, tu caso se cerró y no te vamos a pagar falta de cooperación de la otra parte, y yo les decía, porque están deteniendo mi caso, me están penalizando porque la señora no da su reporte siendo que ustedes tienen ya el reporte de la policía”, dice Katya.

Ella no se dio por vencida. Siguió llamando hasta que la empresa reabrió el caso y le mandaron unos 900 dólares. “Le digo, esta cantidad no va a alcanzar ni para la pintura. Me dicen, no te preocupes, tú lleva tu coche a cualquier taller y que el taller se comunique con nosotros y nosotros le mandamos el resto”, dice Katya.

Pero encontrar un taller no le fue fácil, dice. En parte, por las reseñas que tiene la aseguradora en sitios como el buró de mejores negocios o www.BBB.org donde más de 300 personas se han quejado en los últimos 3 años. “Cuando empecé a buscar talleres, no me lo quisieron tomar”, cuenta Katya. Dice que cuando encontró un taller que se lo aceptó, el auto se quedó ahí por un mes esperando que la aseguradora enviara a un estimador.

Fue ahí que llamó a Telemundo 51 Responde y nosotros coordinamos con el equipo de Telemundo Responde en Orlando. Luego que contactamos a la empresa, un represente nos dijo por teléfono que ese día “se emitió un pago complementario”.

“En unos tres días contestaron y mandaron el dinero”, cuenta Katya. Por texto, le confirmaron a Katya que le habían enviado 3900 dólares al taller. “Fue una cosa que yo, contenta, aprecio tanto esta ayuda”, dice.

El representante que nos llamó para avisarnos del pago dijo que no le dan declaraciones a la prensa, así que no sabemos qué sucedió en este caso. Sí sabemos que la aseguradora respondió favorablemente a muchas de las quejas que recibió en www.bbb.org, sitio donde ayudan a consumidores a solucionar disputas con distintas empresas.