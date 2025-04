Presunto exmiembro del ministerio del Interior de Cuba es arrestado por ICE en Miami

Un presunto agente del Ministerio del Interior de Cuba fue arrestado en Miami por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) por supuestamente estar ilegalmente en el país, informaron las autoridades.

Daniel Morejón García, un ciudadano cubano de 57 años, fue detenido por ICE, el FBI y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) en su casa, dijeron funcionarios de ICE el lunes. La investigación se centró en las afirmaciones fraudulentas que presuntamente hizo al ingresar al país, añadieron las autoridades en un comunicado de prensa.

Según ICE, Morejón García presuntamente omitió ser miembro del Partido Comunista Cubano y agente del Ministerio del Interior de Cuba en sus solicitudes de inmigración.

Friday HSI, @EROMiami, @FBIMiamiFL & @CBPSoutheast administratively arrested Daniel Morejon Garcia, 57. The investigation centered on fraudulent claims he allegedly made when entering the country. Morejon Garcia failed to disclose his membership in ​the Cuban Communist Party pic.twitter.com/mK3iPX9OrZ