Presidenta Interina de FIU habla sobre la controversia en torno a su nombramiento

Desde hace una semana la Universidad Internacional de la Florida tiene una nueva presidenta interina, Jeanette Nuñez. Con un salario anual de más de 800 mil dólares, Nuñez habló sobre los planes que tiene para la institución y también de la controversia que su nombramiento al cargo ha causado.

La ex vicegobernadora dice que quería este puesto y que llega a FIU enfocada en convertir esta institución en la primera opción para los estudiantes.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

Por primera vez la Universidad Internacional de la Florida tiene a una mujer, y a una mujer hispana, como presidenta. La ex vicegobernadora Núñez quien además es la primera persona graduada de FIU en ocupar el puesto, tiene grandes planes para la tercera universidad pública más grande del estado.

“Vamos a seguir enfocándonos en los programas que sabemos tenemos mucho éxito. Específicamente programas en el sector de la salud y la tecnología”, asegura Jeanette Nuñez, quien precisó: "Tenemos una responsabilidad de no solo estar contentos en lo que hemos logrado pero seguir buscando la manera de aumentar la trayectoria de FIU".

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Nuñez cuyo nombre surgió como posible sucesora del ex-senador Marco Rubio, dice que ha dejado la política. “Bueno, si me he retirado oficialmente de la política. Y se lo que es la importancia de FIU para mi es un honor tener este cargo”.

Su nombramiento recibió el apoyo mayoritario de la Junta Directiva de FIU tras una sugerencia del Gobernador Ron DeSantis pero no todos estaban de acuerdo. Un grupo de estudiantes y algunos miembros de la facultad protestaron, en parte, porque consideran que no se respetó el proceso establecido para elegir a un presidente Y porque Núñez no tiene experiencia académica y el presidente anterior aún estaba bajo contrato.

“Ese proceso fue algo que siguió la ley, sabían que iban a tener que hacer un proceso de todos modos”, aclara la Presidenta Interina de FIU.

Núñez además ha sido criticada porque ya no apoya la legislación que patrocinó hace 10 años cuando fue legisladora, la cual autorizaba el costo de la matrícula estatal para los estudiantes indocumentados conocidos como dreamers, alrededor de 500 de ellos estudian en FIU.

“Nosotros tenemos no solo una responsabilidad a nivel estatal de analizar cuál es el deber del contribuyente, esta universidad es una universidad pública”, advierte la actual Presidenta Interina.

Sobre las auditorias que se realizarían bajo el nuevo departamento de eficiencia gubernamental estatal DOGE que anunció el Gobernador DeSantis, dijo que no serán nada nuevo para FIU.

“Es una oportunidad para FIU demostrar que nosotros como Universidad estatal al contribuyente vamos a ser transparentes, vamos a tener contabilidad y vamos a siempre tener la manera de traer más eficiencia”, advirtió Nuñez.

El cargo de Jeanette Núñez es de presidenta interina, dice que apoya el proceso para encontrar un presidente que incluye una búsqueda nacional.